Люди з цим кольором очей найчастіше стають алкоголіками: досліження вчених

Згідно з унікальним дослідженням генетиків, люди з блакитними очима мають більше шансів стати алкоголіками.

Про це пише ScienceDaily.

«Результати наших досліджень припускають цікаву можливість того, що колір очей може бути корисним у клініці для діагностики алкогольної залежності», — пише автор наукової роботи з Університету Вермонта Арвіс Суловарі.

Автори дослідження стверджують, що переважно європеоїдні американці зі світлими очима, включно з зеленими та сірими, мали вищу частоту алкогольної залежності, ніж ті, хто має темно-карі очі, причому найсильніша тенденція спостерігається серед блакитнооких людей. Дослідження окреслює генетичні компоненти, які визначають колір очей, і показує, що вони розташовані вздовж тієї ж хромосоми, що й гени, пов’язані з надмірним вживанням алкоголю.

Але вчені досі не знають причини цього, тому потрібні додаткові дослідження.

