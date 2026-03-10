- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 349
- Час на прочитання
- 1 хв
Люди з цим кольором очей найчастіше стають алкоголіками: досліження вчених
Вчені знайшли неочікуваний зв’язок між кольором очей та алкоголізмом.
Згідно з унікальним дослідженням генетиків, люди з блакитними очима мають більше шансів стати алкоголіками.
Про це пише ScienceDaily.
«Результати наших досліджень припускають цікаву можливість того, що колір очей може бути корисним у клініці для діагностики алкогольної залежності», — пише автор наукової роботи з Університету Вермонта Арвіс Суловарі.
Автори дослідження стверджують, що переважно європеоїдні американці зі світлими очима, включно з зеленими та сірими, мали вищу частоту алкогольної залежності, ніж ті, хто має темно-карі очі, причому найсильніша тенденція спостерігається серед блакитнооких людей. Дослідження окреслює генетичні компоненти, які визначають колір очей, і показує, що вони розташовані вздовж тієї ж хромосоми, що й гени, пов’язані з надмірним вживанням алкоголю.
Але вчені досі не знають причини цього, тому потрібні додаткові дослідження.
Раніше вчені пояснили, чому блакитні очі насправді не блакитні.