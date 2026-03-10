ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Люди з цим кольором очей найчастіше стають алкоголіками: досліження вчених

Вчені знайшли неочікуваний зв’язок між кольором очей та алкоголізмом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чому блакитноокі люди частіше потрапляють у пастку алкоголізму

Чому блакитноокі люди частіше потрапляють у пастку алкоголізму / © Credits

Згідно з унікальним дослідженням генетиків, люди з блакитними очима мають більше шансів стати алкоголіками.

Про це пише ScienceDaily.

«Результати наших досліджень припускають цікаву можливість того, що колір очей може бути корисним у клініці для діагностики алкогольної залежності», — пише автор наукової роботи з Університету Вермонта Арвіс Суловарі.

Автори дослідження стверджують, що переважно європеоїдні американці зі світлими очима, включно з зеленими та сірими, мали вищу частоту алкогольної залежності, ніж ті, хто має темно-карі очі, причому найсильніша тенденція спостерігається серед блакитнооких людей. Дослідження окреслює генетичні компоненти, які визначають колір очей, і показує, що вони розташовані вздовж тієї ж хромосоми, що й гени, пов’язані з надмірним вживанням алкоголю.

Але вчені досі не знають причини цього, тому потрібні додаткові дослідження.

Раніше вчені пояснили, чому блакитні очі насправді не блакитні.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie