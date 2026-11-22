ШІ може продовжити життя людини до 1400 років: прогноз філософа з Оксфорда / © Фото з відкритих джерел

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Людство в майбутньому може навчитися жити понад тисячу років завдяки розвитку штучного інтелекту (ШІ). Нові технології здатні прискорити наукові відкриття в медицині та дослідженнях старіння, а за умови його повного подолання тривалість життя людини може сягнути 1200–1400 років.

Про це заявив шведський філософ, колишній професор Оксфордського університету Нік Бостром, повідомляє Business Insider.

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За припущенням експерта, майбутні досягнення у біомедицині можуть збільшити середню тривалість людського життя до 1200–1400 років. Такий сценарій стане можливим, якщо за допомогою ШІ науковці навчаться зупиняти процеси старіння та підтримувати рівень смертності, характерний для здорових 20-річних людей.

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«Якщо подумати про те, якою була б тривалість нашого життя, якби ми не старіли, то це щось близько 1200, можливо, 1400 років», — сказав Бостром.

«І це, можливо, досить консервативна нижня межа, оскільки в цій ситуації у вас також можуть бути інші способи зменшення інших ризиків смертності, таких як нещасні випадки тощо», — додав він.

Бостром вивчає вдосконалення людини та новітні технології. В Оксфорді він заснував Інститут майбутнього людства у 2005 році як міждисциплінарну дослідницьку групу, яка зрештою закрилася у 2024 році.

Коментарі Бострома з’явилися на тлі дискусії щодо безпеки штучного інтелекту, коли багато дослідників закликають уповільнити розробку ШІ. Частина дослідників закликає уповільнити розроблення ШІ, щоб встигнути створити механізми контролю та гарантувати, що такі системи діятимуть відповідно до людських інтересів.

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Бостром сказав, що компроміс між швидкою розробкою штучного інтелекту та гарантуванням його безпеки є складним.

Філософ визнав, що додатковий час на дослідження безпеки ШІ може зменшити екзистенційні ризики для людства.

Однак, за його словами, є й протилежний аргумент: кожен рік затримки технологічного прогресу означає, що «мільйони і мільйони людей» продовжують помирати від хвороб та інших причин, яким потенційно можна було б запобігти.

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