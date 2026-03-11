Шульги можуть мати психологічну перевагу над правшами: дослідження показало, в чому саме

Шульга / © Unsplash

Шульги демонструють сильніше прагнення до змагання, ніж праворукі, навіть якщо їхня фізична швидкість рухів не відрізняється. До такого висновку дійшли дослідники після аналізу опитування понад тисячі дорослих.

Про це йдеться в матеріалі Earth.com.

У дослідженні взяли участь 1129 людей, а результати проаналізувала доцентка Університету Габріеле д’Аннунціо в Італії Джулія Прете. Вона порівняла людей з чітко вираженою домінантною рукою.

Серед учасників з найвираженішою правою або лівою рукою найбільша різниця проявилася не у фізичних здібностях, а саме в рівні прагнення до перемоги. Шульги частіше демонстрували так звану гіперконкурентність — бажання перевершити інших.

Водночас дослідники підкреслюють, що це не означає, що всі шульги агресивніші. Йдеться радше про психологічне ставлення до конкуренції.

Під час експерименту учасникам також запропонували тест на швидкість рук: вони мали якнайшвидше вставляти та виймати дев’ять кілочків спочатку однією, а потім іншою рукою. Результати показали, що фізичної переваги шульги не мали — різниця проявлялася саме у психологічних показниках.

На думку дослідників, це може пояснювати, чому ліворукість зберігається в людській популяції, хоча вона залишається відносно рідкісною. За оцінками великих досліджень, шульгами є приблизно 10% населення світу.

Одне з пояснень — еволюційна рівновага. Більшість людей праворукі, але рідкісна особливість шульги може давати перевагу в ситуаціях прямого суперництва.

Саме тому шульги частіше зустрічаються у видах спорту, де є безпосереднє протистояння. Більшість спортсменів тренується проти праворуких суперників, тому стиль гри шульги може порушувати звичний ритм та ускладнювати реакцію.

Втім, дослідники наголошують, що багато популярних стереотипів про ліворуких людей не підтвердилися. Наприклад, рівні тривожності, депресії та базові риси характеру у шульгів і правшів суттєво не відрізнялися.

Водночас у дослідженні є обмеження. Більшість учасників були студентами або знайомими дослідників, тому вибірка не повністю відображає все населення.

Науковці підкреслюють, що отримані результати є лише підказкою для подальших досліджень. Щоб підтвердити психологічну перевагу шульг, потрібні більші та збалансованіші вибірки, а також експерименти в реальних умовах конкуренції.