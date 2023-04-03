Лижник приголомшив відео порятунку сноубордиста, похованого заживо у снігу

Лижник поділився відео моменту, коли він врятував сноубордиста, живцем похованого у великій купі снігу.

Френсіс Зубер був на схилах гори Бейкер у штаті Вашингтон, коли помітив щось яскраве, що стирчало зі снігу. Він зрозумів, що знайшов сноуборд із прикріпленими до нього чиїмись ногами.

Відео Френсіс розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"От халепа! З вами все гаразд?" - запитав він, підбираючись до сноубордиста. Втім, відповіді не було.

Тоді Зубер зняв лижі і почав копатися в снігу, намагаючись дістатися до сноубордиста. Зрештою, лижник дістався до обличчя чоловіка і прибрав сніг, щоб він міг дихати.

У ролику чутно, як сноубордист на ім'я Ян Стегер відчайдушно вдихає повітря, коли його обличчя нарешті відкрите.

Зумівши віддихатися, він відповів: "Дякую".

Потім Зегер дістає лопату з наплічника, швидко її збирає та починає викопувати Стегера.

У фотоблогу рятівник попередив лижників та сноубордистів про небезпеку гір і нагадав їм, як важливо подорожувати парами чи групою.

"Я почав писати щось дуже довге про цей досвід, але я збережу це на інший раз і нехай відео говорить само за себе. Все, що я зараз скажу, це горам байдуже, скільки у тебе вмінь чи досвіду. Їм навіть байдуже, чи ви та ваші партнери з лижниками робите все правильно. Пройдіть курс Avy 1 та пройдіть навчання, що робити, якщо опинилися в цій ситуації. Я вдячний, що знав достатньо, щоб виконати успішний порятунок. І завжди слідкуйте одне за одним там", - написав він.

У коментарях користувачі похвалили Зубера за його вчинок:

Найжахливіше, що я бачив останнім часом. Серце калатало. Ви зробили чудову роботу, зберігаючи спокій і рятуючи чиєсь життя

Я працюю в службах екстреної допомоги понад 20 років – ви впоралися! Спосіб копнути глибше, поговорити з ним та зберігати спокій. Того дня ви, безперечно, врятували життя. Здоров'я вам

Дякую, що врятували мого дорогого друга. Коли він розповів мені про це, я відчув клаустрофобію та стрес, просто почувши це. Не був упевнений, що хочу дивитися, але я зробив і був майже в сльозах.

Словами не передати, як я вдячний за те, що ви помітили його і врятували йому життя

Нагадаємо, чоловік приголомшив, що був у потойбіччі, де ангели передбачили дві смерті. Він розповів, як вони здійснилися.

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