Лижник розвинув смертельну швидкість, спускаючись задом наперед: наскільки він розігнався (відео)

Норвезький професійний лижник Андерс Баке відновив світовий рекорд зі швидкісного спуску на лижах задом наперед через 12 років після свого першого досягнення.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Андерс розвинув смертельну швидкість 133,46 км/год, спускаючись на лижах "перемикачем" з пагорба Вікерсунд, 240-метрової лижної гірки в Норвегії.

Він проїхав на 2,23 км/год швидше, ніж попередній рекорд, встановлений швейцарцем Еліасом Амбюелем 2017 року. Андерс вперше встановив рекорд 2012-го році зі швидкістю 128,7 км/год.

Його остання спроба побити рекорд також відбулася у Вікерсунді, але цього разу він стартував з самої вершини пагорба, щоб набрати додаткову швидкість.

Андерс Баке / Фото: guinnessworldrecords.com

Він почав з того, що з'їхав на лижах вперед заїздом (крутій частині трампліну, призначеній для розвивання швидкості), зробив поворот на 180° в точці стрибка, потім приземлився назад і продовжив спуск трампліном.

Утримувати свою позицію і залишатися врівноваженим було найскладнішим завданням для Андерса. Він сказав: "Коли ти заїжджаєш на трамплін, все відбувається дуже швидко. Ти швидко розганяєшся до 100 км/год на розбігу, робиш 180 з трампліну, а потім зосереджуєшся на тому, щоб приземлитися і втримати позицію та рівновагу на всьому шляху донизу. А також готуєшся до прискорення внизу!".

Андерс Баке / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри таку екстремальну швидкість, Андерс не боявся розбитися – за його словами, у нього не було часу думати про це, він був повністю зосереджений на успішному виконанні трюку.

Він готувався до рекордної спроби, вдосконалюючи свою лижну стійку та підганяючи лижний костюм так, щоб він якомога щільніше прилягав до тіла, мінімізуючи опір. Він також експериментував з різними типами лижного воску (речовина, що наноситься на нижню частину лиж), щоб максимізувати швидкість.

Андерс став професійним лижником 2006-го, у віці 19 років. За останні два десятиліття він об'їздив увесь світ, зокрема двічі брав участь у зимових X Games, стрибав через залізну кулю в норвезькому Нордкаппі та знявся у документальних фільмах "Супервенція" та "Супервенція 2".

Встановлення цього світового рекорду стало ще однією яскравою подією в лижній кар'єрі Андерса: "Я дуже тішуся, що повернув рекорд і встановив його в моєму рідному місті Вікерсунді, де я почав кататися на лижах. Я пишаюся і маю честь знову потрапити до Книги рекордів Гіннеса".

Нагадаємо, українка встановила рекорд із найдовшого волосся на планеті. Її пасма навіть довші за найвищу людину у світі.

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