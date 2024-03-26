Лижник вижив, бувши похованим під лавиною протягом 23 годин (фото)

Італійський лижник пробув майже добу під сніговою лавиною та дивом вижив.

Про це пише nypost.com.

"Навіть лікарі не можуть пояснити, як це можливо", - сказав 54-річний Карлуччо Сарторі через 14 місяців після одужання. "Я мав би померти після перших восьми або 10 годин. Для медиків це було незрозуміло. Лікарі сказали, що у мене ідеальна статура".

Нещасний випадок стався в січні 2023 року, коли завзятий альпініст спускався зі схилів у горах Валь-Бадіа в Південному Тіролі, Італія.

Катастрофа сталася після того, як лавина засипала Сарторі тоннами снігу на 23 години, протягом яких температура впала до -15 градусів за Цельсієм.

Майже через добу рятувальники прибули на місце події, очікуючи знайти мертве тіло, але натомість виявили батька двох дітей, який був притомний і навіть міг розмовляти.

Карлуччо Сарторі / Фото: Newsflash

Зараз, через понад рік після того, як лавина ледь не знищила його тіло, Сарторі знову навчився ходити.

"У мене були невеликі проблеми з правою ногою, але все йде на поправку", - каже любитель активного відпочинку, який живе в Вілланова-Марчесані. "У мене є деякі проблеми з правою рукою, але в іншому все гаразд".

Він додав, що все ще має проблеми з повним згинанням правої руки, але тішиться, що вона "не пошкоджена". Для лікарів більш загадковим було те, як він взагалі вижив після того, як його засипало снігом на цілий день.

"Коли рятувальники знайшли мене, я був притомний і з температурою тіла 23 градуси" – третя "важка" стадія переохолодження – при цьому все працювало ідеально".

За даними Sierra Avalanche Association, більшість смертей від лавин спричинені асфіксією, яка, що не дивно, залежить від часу. Шанси на виживання становлять 95%, якщо жертву витягли протягом 15 хвилин, але ця ймовірність падає до 37% вже через 35 хвилин.

На щастя, каже Сарторі, на поверхні снігу утворилася повітряна камера, яка забезпечувала потерпілого киснем, а також ізолювала його від зовнішніх температур, як кріогенна камера.

Карлуччо Сарторі / Фото: Newsflash

За його словами, лікарі відзначили його чудову фізичну форму, хоча він не вважав себе взірцем здорового способу життя.

"Я займаюся спортом, катаюся на гірському велосипеді, але я не фанатик здорового харчування", - пояснив він. "Я не курю, це правда, але час від часу випиваю вино і пиво".

Однак Сарторі, який зізнався, що був "дуже наляканий", зрештою, пояснює своє виживання силою духу і надзвичайною волею до життя: "Я знав, що не повинен здаватися, не повинен засинати, інакше це був би кінець. Я ворушив єдиною рукою, якою міг, мікрорухами. Я намагався чинити опір, я викопав собі яму, щоб дихати".

Він боявся, що його серце може зупинитися, але це не завадило йому "зосередитися". І, на відміну від "сімейних спогадів", які часто показують у фільмах про виживання, Сарторі сказав, що він навмисно утримувався від думок про дружину і дітей під час випробування, оскільки "це був би кінець".

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"Це врятувало мені голову: після перших декількох годин я просто зосередився на тому, щоб залишитися в живих", - пригадав лижник.

На щастя, його наполегливість принесла свої плоди. Зрештою, сніг зійшов завдяки теплу його тіла, і він зміг звільнити руки. Невдовзі прибули рятувальники, які доставили Сарторі до лікарні Сан-Мауріціо в Больцано.

Зараз італієць зізнається, що цього року він навіть здійснив "декілька гірськолижних походів", попри те, що його сім'я "вб'є" його, якщо він коли-небудь повернеться на гірські схили.

Нагадаємо, жінка народила дитину під час купання в морі о другій ночі. Мама вдруге народила "вільним методом пологів".

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