Не просто гра, а справжнє ментальне випробування / © Pixabay

Ваше нове завдання — визначити пропущене число в логічній послідовності: 4, 7, 9, 12, 14, 17, ?

Але ви маєте на це не більше 15 секунд!

Зауважимо, що логічні головоломки — це не лише цікава розвага, а й відмінний спосіб тренувати мозок. Вони розвивають пам’ять, уважність та навички вирішення проблем. Головне — не лише знайти правильну відповідь, а й зрозуміти логіку, яка за нею стоїть.

тест / © Фото з відкритих джерел

Як знайти пропущене число

Ця послідовність не є простою серією підрядних чисел і не має очевидного шаблону. Потрібно уважно розглянути числа та визначити закономірність.

Якщо слідувати чередуванню стрибків на два та три, можна передбачити наступне число.

Перший стрибок: 4 — 7 (+3)

Другий: 7 — 9 (+2)

Третій: 9 — 12 (+3)

Четвертий: 12 — 14 (+2)

П’ятий: 14 — 17 (+3)

Отже, наступний стрибок повинен бути +2, і пропущене число буде 19.

тест / © Фото з відкритих джерел

Поради для швидшого вирішення

Розділіть послідовність на менші частини для кращої наочності. Аналізуйте кожне число, шукаючи схожості та відмінності. Практикуйтеся щодня: регулярне розв’язання логічних задач покращує навички знаходження закономірностей.

А якщо ви знайшли правильну відповідь за 15 секунд, вітаємо! Спробуйте і інше випробування на спостережливість.