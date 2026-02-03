- Дата публікації
Логічна головоломка: знайдіть пропущене число — прокачайте мозок
Чи зможете ви передбачити наступне число в серії 4, 7, 9, 12, 14, 17?
Ваше нове завдання — визначити пропущене число в логічній послідовності: 4, 7, 9, 12, 14, 17, ?
Але ви маєте на це не більше 15 секунд!
Зауважимо, що логічні головоломки — це не лише цікава розвага, а й відмінний спосіб тренувати мозок. Вони розвивають пам’ять, уважність та навички вирішення проблем. Головне — не лише знайти правильну відповідь, а й зрозуміти логіку, яка за нею стоїть.
Як знайти пропущене число
Ця послідовність не є простою серією підрядних чисел і не має очевидного шаблону. Потрібно уважно розглянути числа та визначити закономірність.
Якщо слідувати чередуванню стрибків на два та три, можна передбачити наступне число.
Перший стрибок: 4 — 7 (+3)
Другий: 7 — 9 (+2)
Третій: 9 — 12 (+3)
Четвертий: 12 — 14 (+2)
П’ятий: 14 — 17 (+3)
Отже, наступний стрибок повинен бути +2, і пропущене число буде 19.
Поради для швидшого вирішення
Розділіть послідовність на менші частини для кращої наочності.
Аналізуйте кожне число, шукаючи схожості та відмінності.
Практикуйтеся щодня: регулярне розв’язання логічних задач покращує навички знаходження закономірностей.
А якщо ви знайшли правильну відповідь за 15 секунд, вітаємо! Спробуйте і інше випробування на спостережливість.