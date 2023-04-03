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Лохнеське чудовисько потрапило на камеру: моторошні кадри (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
8472
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Лохнеське чудовисько потрапило на камеру: моторошні кадри (фото)

Фото: Unsplash

Довжина істоти перевищує 20 футів. 

Мисливець на ім'я Ойн О'Фоудхейген стверджує, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько.

Про це пише Mirror.

Чоловік розповів, що стежить за озером Лох-Несс за допомогою веб-камери не один рік. І нещодавно під час одного спостереження помітив великого звіра, який ховається в глибинах шотландського озера. 58-річний мисливець додав, що довжина істоти перевищує 20 футів. 

"Звичайно, він занадто великий для тварин або риб, які живуть в озері – видри ніколи не досягнуть таких розмірів, або тюлені, якщо на те пішло", - пояснив ірландець.

Кадри були зняті  поблизу форту Огастус на південному березі озера за допомогою веб-камери, яку підтримує Visit Inverness Loch Ness (VILN).

Він зібрав кілька записів в Офіційному реєстрі спостережень за чудовиськами Лох-Несс, але нові, що стосуються спостережень за допомогою веб-камер, означають, що в реєстрі цьогоріч ще не було жодного запису. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk
© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, вчені розгадали таємницю страшного скандинавського морського чудовиська.

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Дата публікації
Перегляди
8472
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