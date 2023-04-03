Лохнеське чудовисько потрапило на камеру: моторошні кадри (фото)

Мисливець на ім'я Ойн О'Фоудхейген стверджує, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько.

Про це пише Mirror.

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Чоловік розповів, що стежить за озером Лох-Несс за допомогою веб-камери не один рік. І нещодавно під час одного спостереження помітив великого звіра, який ховається в глибинах шотландського озера. 58-річний мисливець додав, що довжина істоти перевищує 20 футів.

"Звичайно, він занадто великий для тварин або риб, які живуть в озері – видри ніколи не досягнуть таких розмірів, або тюлені, якщо на те пішло", - пояснив ірландець.

Кадри були зняті поблизу форту Огастус на південному березі озера за допомогою веб-камери, яку підтримує Visit Inverness Loch Ness (VILN).

Він зібрав кілька записів в Офіційному реєстрі спостережень за чудовиськами Лох-Несс, але нові, що стосуються спостережень за допомогою веб-камер, означають, що в реєстрі цьогоріч ще не було жодного запису.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, вчені розгадали таємницю страшного скандинавського морського чудовиська.

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