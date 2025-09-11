Лохнесське чудовисько в Британії: у Темзі сфотографували дивну тварину

Дивна тварина в Темзі. Фото: Ryan Linehan

У графстві Беркшир у Великій Британії родина випадково зафіксувала у водах Темзи невідому тварину. Фото дивної істоти зробив британець Раян Лайнхен поблизу шлюзу Олд-Віндзор.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами очевидців, доглядач шлюзу першим звернув увагу на рух у воді й сказав, що бачив істоту, схожу на тюленя. Родина почала придивлятися й справді побачила тварину, яка то пірнала, то знову з’являлася над поверхнею.

«Ми просто проходили повз, коли доглядач шлюзу сказав, що бачив у води тварину, схожу на тюленя. Мій син дивом зміг сфотографувати тварину, яка з’явилася з води, це був найкращий кадр, який нам вдалося зробити», — розповіла мати Раяна.

Знімки потрапили у Facebook і швидко викликали жваве обговорення. Користувачі висували різні версії: від капібари та нутрії до морського лева, черепахи чи бобра. Дехто жартував, що у Темзі «заблукало Лохнесське чудовисько».

Експерти теж не дійшли згоди. У місцевому фонді дикої природи зазначили, що це могла бути видра, адже тюлені та бобри зазвичай не долають шлюзи й не заходять так далеко у річку. Водночас фахівець Центру ідентифікації Музею природної історії Флорін Фенеру припустив, що істота більше схожа на бобра через форму черепа, але остаточний висновок зробити важко.

«Хотів би я побачити хвіст тварини, тоді суперечка була б вирішена остаточно. Але я думаю, що це точно не тюлень. Якщо вибирати між бобром і видрою, то я схиляюся до того, то це бобер. У них лінія черепа зверху більш плоска, як, наприклад, у бультер’єра. У видр же є западина біля основи морди, як у бігля», — зазначив експерт.

