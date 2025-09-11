ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
712
Час на прочитання
2 хв

Лохнесське чудовисько в Британії: у Темзі сфотографували дивну тварину

Невідома істота з’явилася у Темзі під час прогулянки британської родини. Фото одразу спричинили суперечки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дивна тварина в Темзі. Фото: Ryan Linehan

Дивна тварина в Темзі. Фото: Ryan Linehan

У графстві Беркшир у Великій Британії родина випадково зафіксувала у водах Темзи невідому тварину. Фото дивної істоти зробив британець Раян Лайнхен поблизу шлюзу Олд-Віндзор.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами очевидців, доглядач шлюзу першим звернув увагу на рух у воді й сказав, що бачив істоту, схожу на тюленя. Родина почала придивлятися й справді побачила тварину, яка то пірнала, то знову з’являлася над поверхнею.

«Ми просто проходили повз, коли доглядач шлюзу сказав, що бачив у води тварину, схожу на тюленя. Мій син дивом зміг сфотографувати тварину, яка з’явилася з води, це був найкращий кадр, який нам вдалося зробити», — розповіла мати Раяна.

Знімки потрапили у Facebook і швидко викликали жваве обговорення. Користувачі висували різні версії: від капібари та нутрії до морського лева, черепахи чи бобра. Дехто жартував, що у Темзі «заблукало Лохнесське чудовисько».

Експерти теж не дійшли згоди. У місцевому фонді дикої природи зазначили, що це могла бути видра, адже тюлені та бобри зазвичай не долають шлюзи й не заходять так далеко у річку. Водночас фахівець Центру ідентифікації Музею природної історії Флорін Фенеру припустив, що істота більше схожа на бобра через форму черепа, але остаточний висновок зробити важко.

«Хотів би я побачити хвіст тварини, тоді суперечка була б вирішена остаточно. Але я думаю, що це точно не тюлень. Якщо вибирати між бобром і видрою, то я схиляюся до того, то це бобер. У них лінія черепа зверху більш плоска, як, наприклад, у бультер’єра. У видр же є западина біля основи морди, як у бігля», — зазначив експерт.

Нагадаємо, нове дослідження, проведене вченими з Університету Аризони та Гарвардського університету, спростовує популярну теорію про те, що Земля перебуває на порозі шостого масового вимирання.

Дата публікації
Кількість переглядів
712
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie