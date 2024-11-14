Лось проник до гаража компанії та розтоптав три BMW: відео нищівного візиту і сума збитків

Звір покинув гараж за власним бажанням.
У Швеції лось забрів до гаража компанії і розтоптав три автомобілі BMW.
Про це пише UPI.
Віктор Ортегрен, директор компанії Schmiedmann, що спеціалізується на автомобілях BMW, ставив свій човен на зберігання в гаражі компанії на околиці Гетеборга, коли почув гучний шум.
Ортегрен розслідував шум і виявив, що лось забрів у гараж і лазив на трьох припаркованих автомобілях BMW, зокрема відреставрованому BMW 850i.
Компанія опублікувала відео інциденту на YouTube.
Під час візиту лося ніхто з людей і тварин не постраждав, а масивний звір покинув гараж за власним бажанням, завдавши збитків на суму близько 20 000 доларів.
Нагадаємо, пара повернулася додому опівночі та виявила у спальні дикого звіра. Жінка пожартувала, що тварина тепер член їхньої сім'ї.
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