Лось проник до гаража компанії та розтоптав три BMW: відео нищівного візиту і сума збитків

У Швеції лось забрів до гаража компанії і розтоптав три автомобілі BMW.

Про це пише UPI.

Віктор Ортегрен, директор компанії Schmiedmann, що спеціалізується на автомобілях BMW, ставив свій човен на зберігання в гаражі компанії на околиці Гетеборга, коли почув гучний шум.

Ортегрен розслідував шум і виявив, що лось забрів у гараж і лазив на трьох припаркованих автомобілях BMW, зокрема відреставрованому BMW 850i.

Компанія опублікувала відео інциденту на YouTube.

Під час візиту лося ніхто з людей і тварин не постраждав, а масивний звір покинув гараж за власним бажанням, завдавши збитків на суму близько 20 000 доларів.

Нагадаємо, пара повернулася додому опівночі та виявила у спальні дикого звіра. Жінка пожартувала, що тварина тепер член їхньої сім'ї.

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