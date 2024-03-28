Лотерейний гравець зірвав восьмий за величиною джекпот в історії: відома сума

Гравцеві в лотерею неймовірно пощастило зірвати джекпот у розмірі 1,12 мільярда доларів.

Про це пише Daily Star.

Цей приголомшливий виграш став восьмим за величиною в історії США.

Неназваний гравець, який придбав квиток у Нью-Джерсі, перевершив шанси 1 до 302,6 мільйона, щоб отримати головний приз. Обравши виграшні номери 7, 11, 22, 29, 38 і 4, переможець залишився з головоломкою, як саме він хотів би отримати гору готівки. Він може або розподілити гроші на 30 років, або отримати одноразову виплату в розмірі $537,5 млн.

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Нью-Джерсі є одним із 16 штатів, де переможці лотереї можуть залишатися анонімними. Однак одним із переможців, який не зміг залишитися анонімним, є Едвін Кастро, який виграв найбільший джекпот за всю історію лотереї.

Всі погляди були прикуті до Кастро після того, як його життя змінилося, коли він зірвав джекпот у розмірі 2 млрд доларів 2022 року. Уродженець Лос-Анджелеса швидко витратив їх на розкішний маєток на Голлівудських пагорбах вартістю $25,5 млн із видом на місто. Він також став гордим власником вінтажного купе Porsche 911, витративши 250 000 доларів на автомобіль. Крім того, він купив будиночок для холостяків вартістю 4 мільйони доларів у своєму рідному місті Альтадена.

Як восьмий найщасливіший переможець в історії лотерей США вирішить розлучитися зі своїми грошима, поки що невідомо.

Нагадаємо, військовослужбовиця з Волині довірилась гороскопу та розбагатіла на 500 000 гривень. Вона зіграла у миттєву лотерею.

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