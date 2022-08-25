Love story триває: британець залишив родину заради біженки і тепер хоче переїхати до України

Житель Великої Британії Тоні Гарнетт, який залишив свою родину заради 22-річної біженки Софії Каркадим, тепер хоче переїхати до України.

Чоловік розповів, що планує одружитися із Софією та допомагати українцям, які постраждали від війни з Росією.

Про це пише dailymail.co.uk.

Колишній охоронець Тоні Гарнетт покинув свою дружину Лорну Гарнетт, з якою він виховував двох спільних доньок. Це сталося після того, як пара вирішила прихистити 22-річну Софію Каркадим з України. Житель Британії та біженка закохалися на 10 день свого знайомства.

Фото: dailymail.co.uk

Тепер Тоні планує поїхати до України разом із Софією, щоб допомагати дітям-сиротам. Вже зараз британець збирає благодійні внески на платформі GoFundMe.

Чоловік також додав, що він в Україні планує освідчитися коханій. Також у майбутньому пара планує народити дітей.

Нагадаємо, у провінції Чонбурі, що у східній частині Таїланду, туристи повідомили, що знайшли труп на пляжі. Коли на місце події прибули правоохоронці, то встановили, що "потерпілою" виявилась секс-лялька.

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