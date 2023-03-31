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Лукашенко знову намагається налякати світ: повторив ядерні погрози Кремля

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лукашенко знову намагається налякати світ: повторив ядерні погрози Кремля

Фото: Associated Press

Диктатор пригрозив Україні та світу "ядеркою".

Cамопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує ядерні погрози російського колеги-диктатора Володимира Путіна у бік України.

Залякуваннями диктатор вибухнув під час свого послання до парламенту та народу.

З його слів, наміри українців перемогти Росію у війні - "дурість". Мовляв, за загрози розвалу країни, Володимир Путін цілком може застосувати ядерну зброю.

"Сьогодні обидві сторони розуміють, що здобувати перемогу не можна. Тим більше, як українці вважають, що вони переможуть - це дурість, неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, - буде застосована найстрашніша зброя. Цього не можна допустити", - заявив так званий президент Білорусі.

За словами Лукашенка, він нібито сам попросив главу Кремля "повернути до Білорусі ядерну зброю", щоб "забезпечити мир білоруському народу".

Також диктатор нафантазував, що нібито на фронті в Україні"є домовленості", а війна, яка триває - це виключно політичний конфлікт. Що більше, наголосив Лукашенко, українці самі винні в тому, що агресорка Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

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Дата публікації
Перегляди
1297
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