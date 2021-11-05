Лялька-маріонетка Амаль пройшла вісім тисяч кілометрів Європою, аби привернути увагу до проблем мігрантів.

Лялька-маріонетка Амаль пройшла вісім тисяч кілометрів Європою, аби привернути увагу до проблем мігрантів.

Подорож почалася у липні з сирійсько-турецького кордону.

Лялька-маріонетка Амаль завершила свою подорож Європою: пройшла вісім тисяч кілометрів, аби привернути увагу до проблем мігрантів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.

Також читайте Польський суд арештував українця, який перевозив у Porsche 11 мігрантів з Іраку

Подорож почалася у липні з сирійсько-турецького кордону. Амаль, що перекладається з арабської як "Надія", за задумом авторів проєкту, - це маленька сирійська біженка. Вона подорожує Європою, шукаючи свою родину. Керують маріонеткою аж троє лялькарів.

Подорож завершилася у британському Манчестерю, бо саме до Британії морем масово прибувають мігранти і нерідко гинуть дорогою. Лише цьогоріч шукати кращого життя до країни прибуло 20 тисяч людей. До слова, поява ляльки в різних містах збирала тисячі людей. Зустрічав її і Папа Римський.

Новини світу: сирійська біженка Амаль завершила свою подорож Європою

Нагадаємо, міграційну кризу спричинив Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака з білоруським журналістом Романом Протасевичем.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання