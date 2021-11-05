Лялька-маріонетка Амаль пройшла вісім тисяч кілометрів Європою, аби привернути увагу до проблем мігрантів.

Подорож почалася у липні з сирійсько-турецького кордону.
Лялька-маріонетка Амаль завершила свою подорож Європою: пройшла вісім тисяч кілометрів, аби привернути увагу до проблем мігрантів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.
Подорож почалася у липні з сирійсько-турецького кордону. Амаль, що перекладається з арабської як "Надія", за задумом авторів проєкту, - це маленька сирійська біженка. Вона подорожує Європою, шукаючи свою родину. Керують маріонеткою аж троє лялькарів.
Подорож завершилася у британському Манчестерю, бо саме до Британії морем масово прибувають мігранти і нерідко гинуть дорогою. Лише цьогоріч шукати кращого життя до країни прибуло 20 тисяч людей. До слова, поява ляльки в різних містах збирала тисячі людей. Зустрічав її і Папа Римський.
Нагадаємо, міграційну кризу спричинив Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака з білоруським журналістом Романом Протасевичем.