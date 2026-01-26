- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 2 хв
Льодяники, за якими божеволіли в 1980-х: навіщо "барбариски" скуповували мішками і використовували зовсім не як цукерки
Є смаки, які працюють як машина часу. Варто лише торкнутися знайомої кисло-солодкої ноти — і пам’ять миттєво відкидає назад: довгі черги в гастрономах, шелест тонкого паперу, червоний льодяник у долоні, який хотілося смакувати нескінченно. Саме так діють «барбариски».
Сьогодні це вже давно не просто карамель. Це — колективний спогад, частина міського міфу й маленький, але впізнаваний гастрономічний символ цілої епохи.
Звідки взялася назва
Назва льодяників напряму пов’язана з барбарисом — ягодою з виразною, майже різкою кислинкою. Колись її навіть називали «північним лимоном» через високу концентрацію вітаміну С. Саме контраст між природною кислотою та солодкою карамеллю й сформував той смак, який впізнається з першої секунди — без підказок і етикеток.
Як усе почалося
Історія «барбарисок» тягнеться ще від початку XIX століття. 1826 року кондитер Сергій Ленов відкрив невелику майстерню, де вручну готував карамель, додаючи натуральні соки й рослинні екстракти. Тоді ці цукерки були радше дивовижею для поціновувачів, ніж товаром масового попиту.
Справжній прорив стався значно пізніше — 1939 року, коли рецепт «Барбарису» офіційно стандартизували для промислового виробництва. Відтоді формула практично не змінювалася: трансформувалися лише фантики й дизайн, але не суть.
Барбарис — значно більше, ніж інгредієнт
Ягоди барбарису використовували ще за ассирійських часів як лікувальний засіб. У різні періоди їм приписували здатність очищати кров, знижувати рівень цукру та підтримувати роботу серця. Рослина містить берберин — природний антиоксидант, який і сьогодні залишається об’єктом наукових досліджень.
Втім, у барбарису була й темна сторона репутації. У Європі його масово знищували поблизу сільськогосподарських угідь, вважаючи джерелом хвороб зернових культур.
Несподівана роль у 1980-х
У 1980-х «барбариски» раптово перетворилися на дефіцит. І причина була зовсім не в любові до солодкого. Під час антиалкогольної кампанії цукор практично зник із магазинів, і кмітливі громадяни знайшли альтернативу — льодяники розчиняли й використовували для приготування домашньої браги. Саме тоді попит на карамель зріс у рази.
Навіщо їх давали в літаках
Кислий льодяник на борту — не випадковість. Він стимулює слиновиділення, допомагає боротися з нудотою, полегшує перепади тиску та зменшує закладеність у вухах під час зльоту й посадки. Саме тому «барбариски» часто ставали невеликим, але корисним бонусом для пасажирів.
Що всередині сьогодні
Сучасні «барбариски» мають простий і зрозумілий склад: цукор, патока, харчові кислоти та ароматизатори. Характерний червоний колір зазвичай забезпечують натуральні барвники — антоціани, отримані з фруктів і ягід. Усе інше легко перевірити, просто зазирнувши на упаковку.