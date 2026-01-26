Льодяники, за якими божеволіли в 1980-х: навіщо "барбариски" скуповували мішками і використовували зовсім не як цукерки

Льодяники "барбариски": історія і причина популярності / © ТСН

Реклама

Сьогодні це вже давно не просто карамель. Це — колективний спогад, частина міського міфу й маленький, але впізнаваний гастрономічний символ цілої епохи.

Звідки взялася назва

Назва льодяників напряму пов’язана з барбарисом — ягодою з виразною, майже різкою кислинкою. Колись її навіть називали «північним лимоном» через високу концентрацію вітаміну С. Саме контраст між природною кислотою та солодкою карамеллю й сформував той смак, який впізнається з першої секунди — без підказок і етикеток.

Як усе почалося

Історія «барбарисок» тягнеться ще від початку XIX століття. 1826 року кондитер Сергій Ленов відкрив невелику майстерню, де вручну готував карамель, додаючи натуральні соки й рослинні екстракти. Тоді ці цукерки були радше дивовижею для поціновувачів, ніж товаром масового попиту.

Реклама

Справжній прорив стався значно пізніше — 1939 року, коли рецепт «Барбарису» офіційно стандартизували для промислового виробництва. Відтоді формула практично не змінювалася: трансформувалися лише фантики й дизайн, але не суть.

Барбарис — значно більше, ніж інгредієнт

Ягоди барбарису використовували ще за ассирійських часів як лікувальний засіб. У різні періоди їм приписували здатність очищати кров, знижувати рівень цукру та підтримувати роботу серця. Рослина містить берберин — природний антиоксидант, який і сьогодні залишається об’єктом наукових досліджень.

Втім, у барбарису була й темна сторона репутації. У Європі його масово знищували поблизу сільськогосподарських угідь, вважаючи джерелом хвороб зернових культур.

Несподівана роль у 1980-х

У 1980-х «барбариски» раптово перетворилися на дефіцит. І причина була зовсім не в любові до солодкого. Під час антиалкогольної кампанії цукор практично зник із магазинів, і кмітливі громадяни знайшли альтернативу — льодяники розчиняли й використовували для приготування домашньої браги. Саме тоді попит на карамель зріс у рази.

Реклама

Навіщо їх давали в літаках

Кислий льодяник на борту — не випадковість. Він стимулює слиновиділення, допомагає боротися з нудотою, полегшує перепади тиску та зменшує закладеність у вухах під час зльоту й посадки. Саме тому «барбариски» часто ставали невеликим, але корисним бонусом для пасажирів.

Що всередині сьогодні

Сучасні «барбариски» мають простий і зрозумілий склад: цукор, патока, харчові кислоти та ароматизатори. Характерний червоний колір зазвичай забезпечують натуральні барвники — антоціани, отримані з фруктів і ягід. Усе інше легко перевірити, просто зазирнувши на упаковку.