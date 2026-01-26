ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

Льодяники, за якими божеволіли в 1980-х: навіщо "барбариски" скуповували мішками і використовували зовсім не як цукерки

Є смаки, які працюють як машина часу. Варто лише торкнутися знайомої кисло-солодкої ноти — і пам’ять миттєво відкидає назад: довгі черги в гастрономах, шелест тонкого паперу, червоний льодяник у долоні, який хотілося смакувати нескінченно. Саме так діють «барбариски».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Льодяники "барбариски": історія і причина популярності

Льодяники "барбариски": історія і причина популярності / © ТСН

Сьогодні це вже давно не просто карамель. Це — колективний спогад, частина міського міфу й маленький, але впізнаваний гастрономічний символ цілої епохи.

Звідки взялася назва

Назва льодяників напряму пов’язана з барбарисом — ягодою з виразною, майже різкою кислинкою. Колись її навіть називали «північним лимоном» через високу концентрацію вітаміну С. Саме контраст між природною кислотою та солодкою карамеллю й сформував той смак, який впізнається з першої секунди — без підказок і етикеток.

Як усе почалося

Історія «барбарисок» тягнеться ще від початку XIX століття. 1826 року кондитер Сергій Ленов відкрив невелику майстерню, де вручну готував карамель, додаючи натуральні соки й рослинні екстракти. Тоді ці цукерки були радше дивовижею для поціновувачів, ніж товаром масового попиту.

Справжній прорив стався значно пізніше — 1939 року, коли рецепт «Барбарису» офіційно стандартизували для промислового виробництва. Відтоді формула практично не змінювалася: трансформувалися лише фантики й дизайн, але не суть.

Барбарис — значно більше, ніж інгредієнт

Ягоди барбарису використовували ще за ассирійських часів як лікувальний засіб. У різні періоди їм приписували здатність очищати кров, знижувати рівень цукру та підтримувати роботу серця. Рослина містить берберин — природний антиоксидант, який і сьогодні залишається об’єктом наукових досліджень.

Втім, у барбарису була й темна сторона репутації. У Європі його масово знищували поблизу сільськогосподарських угідь, вважаючи джерелом хвороб зернових культур.

Несподівана роль у 1980-х

У 1980-х «барбариски» раптово перетворилися на дефіцит. І причина була зовсім не в любові до солодкого. Під час антиалкогольної кампанії цукор практично зник із магазинів, і кмітливі громадяни знайшли альтернативу — льодяники розчиняли й використовували для приготування домашньої браги. Саме тоді попит на карамель зріс у рази.

Навіщо їх давали в літаках

Кислий льодяник на борту — не випадковість. Він стимулює слиновиділення, допомагає боротися з нудотою, полегшує перепади тиску та зменшує закладеність у вухах під час зльоту й посадки. Саме тому «барбариски» часто ставали невеликим, але корисним бонусом для пасажирів.

Що всередині сьогодні

Сучасні «барбариски» мають простий і зрозумілий склад: цукор, патока, харчові кислоти та ароматизатори. Характерний червоний колір зазвичай забезпечують натуральні барвники — антоціани, отримані з фруктів і ягід. Усе інше легко перевірити, просто зазирнувши на упаковку.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie