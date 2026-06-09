“Льодовик Судного дня” втрачає останній барʼєр: що загрожує океанам і чому це важливо

Льодовик Судного дня / © NASA

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Льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають “Льодовиком Судного дня”, може незабаром втратити один із головних природних бар’єрів, що стримує його рух в океан.

Про це повідомляє видання Earth.com.

Йдеться про східний шельфовий льодовик Туейтса — плавучу крижану масу, яка працює як природне “гальмо” і сповільнює сповзання льоду в море. За словами морського геофізика Британської антарктичної служби Роберта Лартера, цей шельф може почати руйнуватися вже 2026 року.

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“Остання ділянка шельфового льодовика перед льодовиком ось-ось розпадеться. Ми точно не знаємо, як саме це станеться, але він точно зникне”, — заявив Лартер.

Льодовик Туейтса є найбільшим у Західній Антарктиді. За розмірами він приблизно дорівнює американському штату Флорида, його ширина сягає близько 120 км, а товщина в окремих місцях перевищує 2000 метрів.

Повне руйнування льодовика може підняти рівень Світового океану приблизно на 65 см. Це не станеться за кілька років — процес може тривати століттями. Однак втрата шельфу означатиме, що один із головних факторів, який стримував льодовик, зникне.

Супутникові знімки вже показують, що шельфовий льодовик тріскається у місцях, де він закріплений. За словами Лартера, рух на західній частині шельфу за останні вісім місяців приблизно подвоївся.

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Нині цей шельф частково утримується підводним хребтом на дні океану. Саме він допомагає сповільнювати рух льоду до моря. Коли цей бар’єр зникне, льодовик Туейтса може почати рухатися швидше.

Причиною прискореного танення вчені називають теплу солону океанську воду, яка піднімається з глибин і підточує льодовик знизу — у найслабшому місці, де лід контактує з основою.

За словами Лартера, проблема не лише в тому, що океан стає теплішим. Зміни у циркуляції води та напрямку західних вітрів навколо Антарктиди сприяють тому, що тепла глибинна вода потрапляє туди, куди раніше не доходила.

Вчені наголошують: льодовик Туейтса не обвалиться повністю вже наступного року. Але руйнування східного шельфу може стати важливим кроком до довгострокової дестабілізації всього льодовика.

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Якщо за Туейтсом почне руйнуватися значна частина Західно-Антарктичного льодовикового щита, рівень моря може зрости вже на кілька метрів. Саме тому цей льодовик вважають одним із ключових кліматичних ризиків для майбутнього.

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