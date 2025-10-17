ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Лише 1% дасть відповідь: розгадайте складну головоломку з чашками та трубками

На перший погляд головоломка здається простою, але заблоковані трубки та отвори роблять її «неможливою» для 99% опитаних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Замислена жінка

Замислена жінка / © pexels.com

У Мережі набула популярності головоломка з чашками та трубками, яка виявилася настільки складною, що правильну відповідь може дати лише 1% людей. Завдання вимагає неймовірної уважності та аналітичного підходу для визначення, яка з семи чашок наповниться першою.

Цією головоломкою в соцмережі X поділилася спільнота Daily Quiz and Riddles.

На малюнку зображено сім чашок і підпис: «Яка чашка наповниться першою?» Попри простоту запитання, система трубок між ними робить завдання набагато складнішим.

Перша чашка розташована під краном і має дві трубки, що ведуть до інших. Однак не все так просто: деякі трубки перекриті, інші мають отвори.

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

На перший погляд може здатися, що першою наповниться чашка №4, адже вона стоїть нижче за інші. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити, що трубка між чашками №3 і №4 перекрита, тому вода туди не потрапить.

Аналогічно, трубки, що ведуть до чашок №5 і №6, теж заблоковані. У чашки №7 — отвір унизу, тож вода, що потрапить до неї, просто витече.

Відповідь

Єдина чашка, яка справді наповниться, — це чашка №3. Вона з’єднана з чашкою №1 через нижчу трубку, ніж у чашки №2, тому саме вона може втримати воду. До того ж чашка №2 отримує воду через вищий отвір і з’єднана з «дірявою» чашкою №7, тому залишиться порожньою.

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

Якщо ви не розгадали це з першого разу — не переймайтеся. Такі логічні завдання чудово тренують мозок і допомагають мислити нестандартно.

У коментарях під публікацією користувачі активно ділилися своїми здогадками. Один написав: «Це складно», а інший пожартував: «Це обман, у четвертій трубка заблокована!»

До слова, раніше був опублікований захопливий тест на уважність: треба було за 33 секунди знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками зі щасливим ведмедиком.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie