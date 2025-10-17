Лише 1% дасть відповідь: розгадайте складну головоломку з чашками та трубками

Замислена жінка / © pexels.com

У Мережі набула популярності головоломка з чашками та трубками, яка виявилася настільки складною, що правильну відповідь може дати лише 1% людей. Завдання вимагає неймовірної уважності та аналітичного підходу для визначення, яка з семи чашок наповниться першою.

Цією головоломкою в соцмережі X поділилася спільнота Daily Quiz and Riddles.

На малюнку зображено сім чашок і підпис: «Яка чашка наповниться першою?» Попри простоту запитання, система трубок між ними робить завдання набагато складнішим.

Перша чашка розташована під краном і має дві трубки, що ведуть до інших. Однак не все так просто: деякі трубки перекриті, інші мають отвори.

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

На перший погляд може здатися, що першою наповниться чашка №4, адже вона стоїть нижче за інші. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити, що трубка між чашками №3 і №4 перекрита, тому вода туди не потрапить.

Аналогічно, трубки, що ведуть до чашок №5 і №6, теж заблоковані. У чашки №7 — отвір унизу, тож вода, що потрапить до неї, просто витече.

Відповідь

Єдина чашка, яка справді наповниться, — це чашка №3. Вона з’єднана з чашкою №1 через нижчу трубку, ніж у чашки №2, тому саме вона може втримати воду. До того ж чашка №2 отримує воду через вищий отвір і з’єднана з «дірявою» чашкою №7, тому залишиться порожньою.

Головоломка з чашками і трубками / © Соцмережа X

Якщо ви не розгадали це з першого разу — не переймайтеся. Такі логічні завдання чудово тренують мозок і допомагають мислити нестандартно.

У коментарях під публікацією користувачі активно ділилися своїми здогадками. Один написав: «Це складно», а інший пожартував: «Це обман, у четвертій трубка заблокована!»

До слова, раніше був опублікований захопливий тест на уважність: треба було за 33 секунди знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками зі щасливим ведмедиком.