- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 2 хв
Лише 1% дасть відповідь: розгадайте складну головоломку з чашками та трубками
На перший погляд головоломка здається простою, але заблоковані трубки та отвори роблять її «неможливою» для 99% опитаних.
У Мережі набула популярності головоломка з чашками та трубками, яка виявилася настільки складною, що правильну відповідь може дати лише 1% людей. Завдання вимагає неймовірної уважності та аналітичного підходу для визначення, яка з семи чашок наповниться першою.
Цією головоломкою в соцмережі X поділилася спільнота Daily Quiz and Riddles.
На малюнку зображено сім чашок і підпис: «Яка чашка наповниться першою?» Попри простоту запитання, система трубок між ними робить завдання набагато складнішим.
Перша чашка розташована під краном і має дві трубки, що ведуть до інших. Однак не все так просто: деякі трубки перекриті, інші мають отвори.
На перший погляд може здатися, що першою наповниться чашка №4, адже вона стоїть нижче за інші. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити, що трубка між чашками №3 і №4 перекрита, тому вода туди не потрапить.
Аналогічно, трубки, що ведуть до чашок №5 і №6, теж заблоковані. У чашки №7 — отвір унизу, тож вода, що потрапить до неї, просто витече.
Відповідь
Єдина чашка, яка справді наповниться, — це чашка №3. Вона з’єднана з чашкою №1 через нижчу трубку, ніж у чашки №2, тому саме вона може втримати воду. До того ж чашка №2 отримує воду через вищий отвір і з’єднана з «дірявою» чашкою №7, тому залишиться порожньою.
Якщо ви не розгадали це з першого разу — не переймайтеся. Такі логічні завдання чудово тренують мозок і допомагають мислити нестандартно.
У коментарях під публікацією користувачі активно ділилися своїми здогадками. Один написав: «Це складно», а інший пожартував: «Це обман, у четвертій трубка заблокована!»
До слова, раніше був опублікований захопливий тест на уважність: треба було за 33 секунди знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками зі щасливим ведмедиком.