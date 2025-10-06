- Дата публікації
Лише 1% людей помічають цього бика за 4 секунди: спробуйте ви
Спробуй помітити зламаний ріг усього за кілька секунд!
Головоломки та оптичні ілюзії — це чудовий ігровий спосіб «розім’яти» мозок та швидко перевірити свою уважність до деталей. Регулярне виконання таких завдань підвищує концентрацію та покращує когнітивні здібності. Спробуйте знайти серед інших биків, той який має відмінності.
Про це повідомляє РадіоТрек.
У цьому завданні вам потрібно знайти особливого бика, який заховався серед інших. На пошуки у вас є лише 4 секунди.
Відповідь
В бика, який не схожий на інші зламаний один ріг.
