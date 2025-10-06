Лише 1% людей помічають цього бика за 4 секунди: спробуйте ви

Телефон / © unsplash.com

Головоломки та оптичні ілюзії — це чудовий ігровий спосіб «розім’яти» мозок та швидко перевірити свою уважність до деталей. Регулярне виконання таких завдань підвищує концентрацію та покращує когнітивні здібності. Спробуйте знайти серед інших биків, той який має відмінності.

Про це повідомляє РадіоТрек.

У цьому завданні вам потрібно знайти особливого бика, який заховався серед інших. На пошуки у вас є лише 4 секунди.

Головоломка про бика. / © Radiotrek

Відповідь

В бика, який не схожий на інші зламаний один ріг.

Відповідь до головоломки про бика. / © Радіо Трек

