Смертельно небезпечний вірус, який передають кліщі, стрімко поширюється: ліків від нього немає

Кліщ. Фото: Lauren Bishop/CDC via AP

Реклама

У США різко зросла кількість випадків зараження вірусом Повассан, який передається через укуси кліщів і може спричинити тяжкі ураження нервової системи. Специфічного лікування цього захворювання наразі не існує.

Про це повідомило видання UNILAD.

Вірус Повассан передається людині через укуси інфікованих кліщів. Його вперше виявили 1958 року в Канаді, поблизу міста Повассан, на честь якого й назвали інфекцію.

Реклама

Останнім часом у США кількість випадків різко зросла. За наданими даними, 2025 року вірус діагностували у 76 американців, тоді як раніше в середньому фіксували близько семи випадків на рік.

Найчастіше зараження реєструють у районі Великих озер, на північному сході США та в Канаді. Вірус можуть переносити кілька видів кліщів, зокрема оленячий кліщ.

За словами медичного радника Національної асоціації боротьби зі шкідниками доктора Хорхе Паради, вірус Повассан може передатися вже через 15 хвилин після укусу інфікованого кліща. Для порівняння, передавання хвороби Лайма зазвичай потребує значно тривалішого прикріплення кліща — від 36 до 48 годин.

Перші симптоми можуть з’явитися не одразу. У деяких випадках між зараженням і появою ознак хвороби минає до чотирьох тижнів. Серед початкових симптомів — лихоманка, головний біль, блювання та слабкість.

Реклама

За тяжчого перебігу можуть виникати сплутаність свідомості, втрата координації, труднощі з мовленням і судоми. Ускладненнями вірусу можуть бути енцефаліт і менінгіт.

За даними CDC, близько 10% випадків із тяжкими неврологічними проявами завершуються смертю. Частина людей, які вижили після важкого перебігу хвороби, стикаються з довготривалими неврологічними наслідками.

Специфічного лікування вірусу Повассан наразі немає. За рекомендаціями CDC, у разі легших симптомів пацієнтам радять відпочинок, достатнє споживання рідини та безрецептурні знеболювальні препарати.

У тяжких випадках хворих можуть госпіталізувати. Медична допомога може включати підтримку дихання, відновлення водного балансу та заходи для зменшення набряку головного мозку.

Реклама

Нагадаємо, раніше на Львівщині виявили ще два випадки тропічної малярії. Захворювання підтвердили у двох жінок, які нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар у Танзанії.

Новини партнерів