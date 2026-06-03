Лише 2% людей знаходять усе: спробуйте розгадати цю ілюзію українського художника

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Вірусна оптична ілюзія українського художника Олега Шупляка викликала жваве обговорення серед користувачів інтернету. Лише два відсотки глядачів здатні розпізнати всі приховані об’єкти на цьому заплутаному зображенні.

Про це повідомляє видання Mirror.

На перший погляд, ілюстрація є звичайним ескізом жінки з пишним волоссям в елегантній довгій сукні, яка посміхається та розмовляє по телефону. Проте при детальному розгляді на картині замасковано ще трьох жінок. Сам автор розкрив замисел своєї роботи на власному інтернет-ресурсі.

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«Я створив „символічну композицію“, щоб „покращити популярну тему“ оптичних ілюзій», — пояснив Олег Шупляк на своєму вебсайті.

Оптична ілюзія Олега Шупляка.

Де ховаються інші три жіночі постаті

Друга жінка: розташована біля правої руки головної героїні, близько до її щоки. Через ракурс її спочатку можна сплутати з мобільним телефоном.

Третя жінка: її бічний профіль помітно під час розгляду крихітної постаті, що сидить на руці головної жінки.

Четверта жінка: нею є вся картина загалом, яка утворює єдину жіночу фігуру. Зокрема, пара губ четвертої жінки розташована на животі першої.

Роздивитися збільшену версію художньої роботи та детально перевірити свою уважність користувачі можуть безпосередньо на офіційному вебсайті Олега Шупляка.

Нагадаємо, психологічні тести з оптичними ілюзіями давно стали популярними в усьому світі. Вважається, що перше зображення, яке помічає людина, може багато розповісти про її характер, емоційний стан та особливості сприйняття світу.

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