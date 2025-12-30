ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Лише 3 % людей можуть вирішити цю хитру задачу за 20 секунд — спробуйте і ви

Хочете перевірити себе та розім’яти мозок? Ми підготували захопливу головоломку, яка сподобається всім шанувальникам загадок та логічних вправ.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Логічна задача з сірниками

Логічна задача з сірниками / © Фото з відкритих джерел

Переставте лише один сірник так, щоб рівність 15 + 1 = 18 стала правильною.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

На перший погляд здається легко, але навіть невірне розташування цифр чи знаків може перетворити завдання на справжню головоломку. Пам’ятайте: можна рухати тільки один сірник — ламати його заборонено.

Готові перевірити свій розум? Правильне рішення наведено нижче.

Якщо вам вдалося розв’язати головоломку менше ніж за 20 секунд, вітаємо — ви розумніші за 97 % людей, які пробували цю сірникову задачку.

Правильна відповідь:

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Щоб рівність стала правильною, переставте сірник зі знака плюс на цифру «5» у числі 15, перетворивши його на 9.

Тоді рівняння набуде вигляду: 19 − 1 = 18.

Все стає абсолютно правильним. А ви змогли розгадати цю головоломку самостійно?

Дата публікації
Кількість переглядів
359
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie