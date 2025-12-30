- Дата публікації
Лише 3 % людей можуть вирішити цю хитру задачу за 20 секунд — спробуйте і ви
Хочете перевірити себе та розім’яти мозок? Ми підготували захопливу головоломку, яка сподобається всім шанувальникам загадок та логічних вправ.
Переставте лише один сірник так, щоб рівність 15 + 1 = 18 стала правильною.
На перший погляд здається легко, але навіть невірне розташування цифр чи знаків може перетворити завдання на справжню головоломку. Пам’ятайте: можна рухати тільки один сірник — ламати його заборонено.
Готові перевірити свій розум? Правильне рішення наведено нижче.
Якщо вам вдалося розв’язати головоломку менше ніж за 20 секунд, вітаємо — ви розумніші за 97 % людей, які пробували цю сірникову задачку.
Правильна відповідь:
Щоб рівність стала правильною, переставте сірник зі знака плюс на цифру «5» у числі 15, перетворивши його на 9.
Тоді рівняння набуде вигляду: 19 − 1 = 18.
Все стає абсолютно правильним. А ви змогли розгадати цю головоломку самостійно?