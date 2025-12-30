Логічна задача з сірниками / © Фото з відкритих джерел

Переставте лише один сірник так, щоб рівність 15 + 1 = 18 стала правильною.

© Фото з відкритих джерел

На перший погляд здається легко, але навіть невірне розташування цифр чи знаків може перетворити завдання на справжню головоломку. Пам’ятайте: можна рухати тільки один сірник — ламати його заборонено.

Готові перевірити свій розум? Правильне рішення наведено нижче.

Якщо вам вдалося розв’язати головоломку менше ніж за 20 секунд, вітаємо — ви розумніші за 97 % людей, які пробували цю сірникову задачку.

Правильна відповідь:

© Фото з відкритих джерел

Щоб рівність стала правильною, переставте сірник зі знака плюс на цифру «5» у числі 15, перетворивши його на 9.

Тоді рівняння набуде вигляду: 19 − 1 = 18.

Все стає абсолютно правильним. А ви змогли розгадати цю головоломку самостійно?