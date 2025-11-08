ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
185
1 хв

Лише для справжніх геніїв: переставте 1 сірник у головоломці за 10 секунд, щоб отримати правильну відповідь

Готові довести, що такі головоломки для вас — дрібниця? Пропонуємо новий мозковий виклик, з яким впораються далеко не всі.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Головоломка, з якою справляються одиниці

Головоломка, з якою справляються одиниці / © Фото з відкритих джерел

Розгляньте приклад: 16−9=13. Тут закралася помилка. Ваше завдання — виправити рівняння, пересунувши всього одну сірник.

Чи встигнете зробити це менше ніж за 10 секунд? Більшість помиляється, хоча рішення зовсім поруч. Ну що, почнімо?

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Головоломка / © Фото з відкритих джерел

Перевірте свої навички й дізнайтеся, наскільки швидко помічаєте хитрість.

Головоломки розвивають мислення і тренують пам’ять. Якщо вам вдалося пересунути сірник і виправити рівняння за 10 секунд — вітаємо! Це означає, що у вас не тільки залишилися шкільні знання, а й блискуча реакція.

Продовжуйте тренувати мозок, щоб залишатися в тонусі і дивувати близьких своїми успіхами.

Правильне рішення: пересуньте сірник з числа “9” на “16”, і рівняння стане правильним: 18−5=13.

Головоломка: правильне рішення / © Фото з відкритих джерел

Головоломка: правильне рішення / © Фото з відкритих джерел

Як бачите, такі завдання не лише корисні, а й захопливі. Поділіться результатом з друзями й покажіть, хто справжній майстер головоломок!

