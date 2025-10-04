Лише генії бачать всі приховані об’єкти за 30 секунд - нові головоломки

Головоломка

Нова серія головоломок від Spin Genie пропонує випробування для зору та уваги. Одне з завдань — знайти сім собак, захованих на ілюстрації з парком. Понад половина учасників не впоралися з ним менш ніж за 30 секунд, а деяким знадобилася навіть хвилина.

Про це пише The Mirror.

Перша головоломка: сім собак у парку

Перша візуальна задача вимагає уважності: потрібно знайти сім собак, майстерно замаскованих у пейзажі парку. Згідно з даними Spin Genie, близько 38% гравців витратили більше ніж 30 секунд, аби помітити всіх тварин, а 15% учасників знадобилося понад хвилину.

Деякі собаки добре помітні одразу, проте інші — майже непомітні на фоні дерев та зелені. Один з найскладніших для пошуку ховається прямо серед дерев у центрі картинки.

Відповідь показує: три собаки розташовані серед дерев, ще троє гуляють на передньому плані парку, а сьомого малює жінка на передньому плані зображення.

Друга головоломка: шість різних чашок і напоїв

Друге завдання виглядає дещо простішим: серед 400 зображень потрібно відшукати шість унікальних чашок або напоїв. Серед них — зелений напій, два червоні, а також рожеві та блакитні чашки.

Як зазначає Spin Genie, 80% учасників змогли знайти всі варіанти менш ніж за 10 секунд.

Третя головоломка: вісім відмінних листків

Останнє випробування дещо складніше: потрібно знайти вісім листків, які відрізняються від інших. Складність полягає в тому, що фон не є однорідним, а листки спрямовані в різні боки.

При уважному розгляді можна помітити, що вони мають не лише інший відтінок, а й відмінності у формі. За підрахунками Spin Genie, 61% учасників впоралися із завданням менш ніж за 10 секунд.

Такі завдання допомагають не лише розважитися, а й тренують уважність, швидкість реакції та концентрацію. Автори головоломок нагадують, що регулярне виконання подібних вправ позитивно впливає на когнітивні здібності.

