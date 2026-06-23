ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Лише люди з гострим зором знайдуть відповідь за 60 секунд: переставте два сірники

Нова головоломка із сірниками підкорила Мережу. Спробуйте знайти правильну відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон

Телефон / © Pexels

Головоломки із сірниками — це хороший спосіб потренувати логіку та дати розумове навантаження. З’явилося нове завдання: треба виправити математичне рівняння, переставивши два сірники рівно за 60 секунд».

Цю головоломку опублікувала авторка YouTube-каналу «Головоломки Puzzles».

На думку творців таких завдань, саме розвинена спостережливість є ключовою для успішного пошуку рішень.

«Уважно проаналізуйте рівняння. Іноді правильна відповідь ховається у найменш помітній деталі», — зазначила авторка головоломки.

Головоломка з сірниками. / © скриншот

Головоломка з сірниками. / © скриншот

Під час розв’язання не поспішайте: перевірте всі варіанти, адже навіть один сірник може повністю змінити приклад. Уважно дивіться на кожен символ — це допоможе швидше знайти правильну відповідь.

Якщо розв’язати головоломку не вдалося, можна подивитися правильну відповідь. А для тих, хто хоче продовжити, є подібне завдання: у рівнянні «7+6=5» треба переставити два сірники так, щоб воно стало правильним.

Нагадаємо, користувачі соціальних мереж не можуть дійти згоди щодо правильної відповіді на просту арифметичну задачу: 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3.

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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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