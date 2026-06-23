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Лише люди з гострим зором знайдуть відповідь за 60 секунд: переставте два сірники
Нова головоломка із сірниками підкорила Мережу. Спробуйте знайти правильну відповідь.
Головоломки із сірниками — це хороший спосіб потренувати логіку та дати розумове навантаження. З’явилося нове завдання: треба виправити математичне рівняння, переставивши два сірники рівно за 60 секунд».
Цю головоломку опублікувала авторка YouTube-каналу «Головоломки Puzzles».
На думку творців таких завдань, саме розвинена спостережливість є ключовою для успішного пошуку рішень.
«Уважно проаналізуйте рівняння. Іноді правильна відповідь ховається у найменш помітній деталі», — зазначила авторка головоломки.
Під час розв’язання не поспішайте: перевірте всі варіанти, адже навіть один сірник може повністю змінити приклад. Уважно дивіться на кожен символ — це допоможе швидше знайти правильну відповідь.
Якщо розв’язати головоломку не вдалося, можна подивитися правильну відповідь. А для тих, хто хоче продовжити, є подібне завдання: у рівнянні «7+6=5» треба переставити два сірники так, щоб воно стало правильним.
Нагадаємо, користувачі соціальних мереж не можуть дійти згоди щодо правильної відповіді на просту арифметичну задачу: 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3.