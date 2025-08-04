Лише люди з високим IQ можуть розв’язати цю головоломку з піцою

Піца / © Pexels

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Мережею шириться математична загадка про піцу, яка «збиває з пантелику майже всіх». Чимало користувачів зізнаються, що після кількох невдалих спроб розгадати її, змушені були підглядати відповідь у коментарях.

Про це пише Mirror.

На міжнародній онлайн-платформі для запитань і відповідей Quora один із користувачів поділився своєю улюбленою головоломкою:

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«Троє чоловіків пішли на піцу. Рахунок становив 30 фунтів. Кожен дав офіціантові по 10 фунтів. Офіціант пішов до кухні, але йому сказали, що рахунок мав бути лише 25 фунтів — тобто вони переплатили на 5 фунтів. Офіціант не знав, як поділити 5 фунтів на трьох, але вирішив, що хлопці будуть раді будь-якій решті. Тож він взяв 5 фунтів, поклав 2 у кишеню, а трьом чоловікам повернув по 1 фунту. Отже, кожен з них заплатив по 9 фунтів, а офіціант залишив собі 2 фунти. Але 3×9 = 27, додайте 2 — виходить 29. Куди подівся ще 1 фунт?»

Відповідь

Багато хто плутається, бо неправильно трактує фінальну логіку підрахунку. Насправді жоден фунт нікуди не зник — уся справа у хибному підсумовуванні.

«Це лише здається заплутаним, якщо йти „зворотним“ шляхом. Початково було 30 фунтів. Потім 25 залишилось у касі, 2 офіціант поклав у кишеню, і кожному з трьох повернуто по 1 фунту. Все сходиться», — пояснив один із користувачів.

«Якщо піца коштує 25 фунтів, то кожна обійшлася у 8,33 фунта. Після повернення 1 фунта кожен фактично заплатив 9,33. Додайте до цього частку офіціанта — ще 0,66, і виходить 10 фунтів. Жодної втрати немає», — додав інший користувач.

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А третій підкреслив логічну пастку у самому запитанні:

«Чому ви двічі додаєте ті 2 фунти, які офіціант залишив собі? Якщо так, тоді додаймо ще й вартість піци — і отримаємо 54 фунти. Очевидно, що запитання сформульоване хибно, аби заплутати».

Насправді, підрахунок такий

Кожен чоловік заплатив 9 фунтів, разом — 27. Із них:

25 фунтів пішло на оплату піци,

2 фунти залишилися в офіціанта,

жодного «зниклого фунта» немає.

Хитрість у тому, що 2 фунти вже входять до тих 27 — але їх ще раз «додають» окремо. Саме ця подвійна арифметична маніпуляція і створює ілюзію загадки.

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До слова, раніше математична головоломка для учнів третіх класів загнала дорослих у глухий кут. Чи зможете ви розв’язати завдання?