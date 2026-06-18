Лише найерудованіші дадуть 21 правильну відповідь: вікторина, яка перевірить вашу ерудицію

Тест на ерудицію / © Freepik

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Якщо вам здається, що ви добре орієнтуєтеся в історії, науці, географії, мистецтві та попкультурі, ця вікторина стане чудовою нагодою перевірити себе. На відміну від більшості тестів, тут немає варіантів відповідей — доведеться покладатися лише на власні знання.

Тест підготував портал Bored Panda.

Чого бояться люди, які страждають на акрофобію? Доповніть речення: __________ гази вважаються найменш реакційноздатною групою серед усіх відомих елементів. Назвіть прізвище автора знаменитої п’єси для фортепіано «Для Елізи». Який основний інгредієнт хумусу?

Мислитель, чиє вчення понад 2000 років впливало на культуру та політику Китаю і Східної Азії / © Суспільне надбання

Як звали мислителя, чиє вчення понад 2000 років впливало на культуру та політику Китаю і Східної Азії? У який вид спорту грали на Місяці? Яка музична гама включає всі 12 тонів західної музики? Який баскетболіст став зіркою фільму «Космічний джем»? З чого традиційно виготовляють японське саке? У якій п’єсі звучить фраза: «Назви хоч як троянду, не зміниться в ній аромат солодкий»? Хто є автором теорії загальної відносності? Кого стародавні єгиптяни вважали богом сонця? Скільки ребер має куб? Яка шахова фігура ходить літерою «Г»? Яка країна виділена на карті?

Марокко. Фото: MapChart

Як називають групу зірок, що утворює впізнаваний малюнок на небі? Яка планета нині утримує рекорд за кількістю відомих супутників? Що найбільше хотів отримати Бляшаний Чоловічок із казки «Чарівник країни Оз»? Скільки струн має класична бас-гітара? Хто створив усесвітньо відому скульптуру Давида? Яка спеція вважається найдорожчою на планеті?

Правильні відповіді

Висоти Благородні Бетховен Нут Конфуцій Гольф Хроматична Майкл Джордан Рис «Ромео і Джульєтта» Альберт Ейнштейн Ра 12 Кінь Марокко Сузір’я Сатурн Серце 4 Мікеланджело Шафран

Нагадаємо, раніше ми пропонували читачам перевірити свої знання географії у тесті, де потрібно було визначити розташування всесвітньо відомих місць і загадкових локацій.

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