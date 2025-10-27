ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Лише одна людина зі 100 здатна розгледіти заховану у цій оптичній ілюзії тварину (фото)

Перевірте свій зір. На цьому зображенні автори тесту заховали тваринку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лише одна людина зі 100 здатна розгледіти заховану у цій оптичній ілюзії тварину (фото)

Спробуйте розпізнати тварину на хвилястому зображенні за 5 / © Credits

Тільки 1 із 100 може побачити приховану на ілюзії тваринку.

Завдання оприлюднено на radiotrek.

На хвилястому зображенні вище заховали тваринку. Ваше завдання — за 5 секунд визначити, що це за істота.

Фото-ілюзія Фото: radiotrek

Фото-ілюзія Фото: radiotrek

Якщо ви вже ознайомилися з зображенням — настав час розпочати інтелектуальний виклик. Готові?

Тоді встановіть таймер на 5 секунд, і поспішайте, адже час спливає.

Відповідь

У центрі цього хвилястого узору заховали скунса.

Ілюзія Фото: radiotrek

Ілюзія Фото: radiotrek

Раніше ми пропонували тест на перевірку концентрації, зорової пам’яті й уваги. Потрібно було знайти три відмінності за 30 секунд.

Дата публікації
Кількість переглядів
296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie