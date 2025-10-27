Лише одна людина зі 100 здатна розгледіти заховану у цій оптичній ілюзії тварину (фото)

Спробуйте розпізнати тварину на хвилястому зображенні за 5 / © Credits

Реклама

Тільки 1 із 100 може побачити приховану на ілюзії тваринку.

Завдання оприлюднено на radiotrek.

На хвилястому зображенні вище заховали тваринку. Ваше завдання — за 5 секунд визначити, що це за істота.

Реклама

Фото-ілюзія Фото: radiotrek

Якщо ви вже ознайомилися з зображенням — настав час розпочати інтелектуальний виклик. Готові?

Тоді встановіть таймер на 5 секунд, і поспішайте, адже час спливає.

Відповідь

У центрі цього хвилястого узору заховали скунса.

Ілюзія Фото: radiotrek

Раніше ми пропонували тест на перевірку концентрації, зорової пам’яті й уваги. Потрібно було знайти три відмінності за 30 секунд.