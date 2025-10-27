- Дата публікації
-
Цікaвинки
- Цікaвинки
296
- 296
1 хв
- 1 хв
Лише одна людина зі 100 здатна розгледіти заховану у цій оптичній ілюзії тварину (фото)
Перевірте свій зір. На цьому зображенні автори тесту заховали тваринку.
Тільки 1 із 100 може побачити приховану на ілюзії тваринку.
Завдання оприлюднено на radiotrek.
На хвилястому зображенні вище заховали тваринку. Ваше завдання — за 5 секунд визначити, що це за істота.
Якщо ви вже ознайомилися з зображенням — настав час розпочати інтелектуальний виклик. Готові?
Тоді встановіть таймер на 5 секунд, і поспішайте, адже час спливає.
Відповідь
У центрі цього хвилястого узору заховали скунса.
