Лише одиниці пройдуть цей тест без помилок: перевірте свої знання географії

Мачу-Пікчу. Фото: Martin St-Amant/CC BY-SA 3.0

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Світ сповнений місць, про які знають навіть ті, хто ніколи не відкривав атлас. Мачу-Пікчу, Бермудський трикутник, Ангкор-Ват чи Петра давно стали символами своїх регіонів і приваблюють мільйони туристів. Але чи легко пригадати, де саме вони розташовані?

Тест підготував портал Bored Panda.

На вас чекають запитання про стародавні міста, вулкани, природні дива та відомі пам’ятки з різних куточків планети. Спробуйте відповісти на всі запитання, а потім звірте свої результати з правильними відповідями наприкінці матеріалу.

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Мачу-Пікчу. Фото: Martin St-Amant/CC BY-SA 3.0

Мачу-Пікчу розташоване на території:

Болівії;

Еквадору;

Перу;

Чилі.

Бермудський трикутник / © Getty Images

Бермудський трикутник знаходиться у водах:

Середземного моря;

Північної Атлантики;

Мексиканської затоки;

Карибського моря.

Геотермальна Блакитна лагуна. Фото: SketchUp/CC BY-SA 3.0

Геотермальна Блакитна лагуна розташована в:

Швеції;

Ісландії;

Норвегії;

Фінляндії.

Женевське озеро лежить на кордоні Швейцарії та:

Австрії;

Франції;

Італії;

Німеччини.

Маріанська западина / © redorbit.com

Маріанська западина розташована в:

Індійському океані;

Тихому океані;

Атлантичному океані;

Північному Льодовитому океані.

Серенгеті, відомий щорічною міграцією мільйонів тварин, простягається територією:

Намібії та Анголи;

Кенії та Танзанії;

Уганди та Руанди;

Південної Африки та Ботсвани.

Везувій

Вулкан Везувій знаходиться в:

Франції;

Італії;

Греції;

Іспанії.

Заборонене місто розташоване в:

Бангкоку;

Кіото;

Пекіні;

Сеулі.

Вулкан Етна / © Associated Press

Вулкан Етна височіє на острові:

Крит;

Сицилія;

Корсика;

Сардинія.

Саграда Фамілія / © unsplash.com

Саграда Фамілія є однією з головних пам’яток:

Рима;

Барселони;

Мадрида;

Лісабона;

Кратер Чіксулуб розташований біля узбережжя:

Куби;

Мексики;

Колумбії;

Гватемали.

Водоспади Ігуасу лежать на кордоні Бразилії та:

Аргентини;

Уругваю;

Парагваю;

Чилі.

Статуї Моаї / © pixabay.com

Статуї Моаї можна побачити на:

Мадагаскарі;

острові Пасхи;

Мальті:

Фіджі.

Велика рифтова долина проходить через:

Центральну Європу;

Східну Африку;

Південно-Східну Азію;

Західну Південну Америку.

Найдовша річка світу протікає на території:

Азії;

Африки;

Південної Америки;

Північної Америки;

Європи;

Австралії;

Антарктиди;

Храм Ангкор-Ват розташований у:

В’єтнамі;

Камбоджі;

Таїланді;

Лаосі.

Данакільська западина переважно лежить у межах:

Джибуті;

Ефіопії;

Еритреї;

Сомалі.

Гора Фудзі / © Associated Press

Гора Фудзі є символом:

Тайваню;

Японії;

Китаю;

Південної Кореї.

Стародавнє місто Петра розташоване на території:

Туреччини;

Єгипту;

Йорданії;

Греції.

Правильні відповіді

Перу Північна Атлантика Ісландія Франція Тихий океан Кенія та Танзанія Італія Пекін, Китай Сицилія Барселона, Іспанія Мексика Аргентина Острів Пасхи Східна Африка Африка Камбоджа Ефіопія Японія Йорданія

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