Цікaвинки
219
2 хв

Лише одиниці знаходять правильну відповідь у цій хитрій задачі: спробуйте ви

Геніальна загадка, що стала вірусною. Потрібен хороший зір, щоб знайти цей підступ і вирішити її!

Телефон

Телефон / © Freepik

Бажаєте перевірити свій розумовий потенціал? Спробуйте розгадати цю заплутану математичну загадку, що стала популярною в мережі X.

Про це пише Mirror.

На зображенні вам потрібно обчислити числову вартість різних об’єктів — чашок, столів і годинників, дотримуючись заданих формул:

  1. Три годинники = 6

  2. Годинник + два столи = 10

  3. Два набори чашок + стіл = 16

Кінцеве завдання: знайти відповідь на формулу: чашки + стіл × годинник =?

Задача / © Twitter

Задача / © Twitter

Де криється пастка

Ця головоломка набагато складніша, ніж здається, і обдурила багатьох кмітливих гравців. Багато користувачів, які намагалися розгадати її, припускали, що відповідь дорівнює 12 (виходячи з базових обчислень: 6+4×2). Однак у коментарях швидко з’ясувалося, що загадка містить підступні візуальні зміни у фінальному рівнянні.

Ви помітили, що стіл мав лише три ніжки, а годинник показував 17:00?

Коли один зі збентежених користувачів вказав на суперечність зі «справжньою математикою», автори загадки пояснили логіку:

«У справжній математиці це справді різні змінні, тому відповідей не було б. Але в контексті загадок/головоломок це просто перевірка ['кількості чашок'], ['стрілки годинника'] та ['ніжок столу']».

Один з користувачів навіть пожартував: «Пояснення все пояснює».

Покрокове рішення і фінальний секрет

Щоб розвінчати плутанину, в Мережі опублікували повне пояснення.

1. Базові обчислення (початкові значення):

  • Три годинники = 6годинник = 2

  • Годинник + два столи = 10 → 2 + (2 × стіл) = 10 → стіл = 4

  • Стіл + два набори по 6 чашок = 16 → 4 + (12 × чашка) = 16 → 1 чашка = 1

2. Ключова пастка (змінені значення):

У фінальному рівнянні чашки + стіл × годинник змінні візуально змінені:

  • Чашки: зображено лише 4 чашки (значення 4).

  • Стіл: має лише 3 ніжки (значення 3, якщо стіл з 4 ніжок = 4).

  • Годинник: показує 5 годин (значення 5, якщо годинник на 2 годині = 2).

3. Фінальне обчислення:

Згідно з правилом порядку дій (спочатку множення):

4 Чашки + стіл × годинник =?

4 + 3 × 5 = 4 + 15 = 19

Правильна відповідь — 19.

Нагадаємо, головоломки та оптичні ілюзії — це чудовий ігровий спосіб «розім’яти» мозок і швидко перевірити свою уважність до деталей. Регулярне виконання таких завдань підвищує концентрацію та покращує когнітивні здібності. Спробуйте знайти серед інших биків того, який має відмінності.

Пропонуємо вам захопливий тест: на двох майже однакових картинках зі щасливим ведмедиком, що несе мед, заховано лише три відмінності. Спробуйте знайти їх за рекордні 33 секунди.

