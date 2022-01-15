Любителька фастфуду схудла і почала заробляти на своїх фото в Мережі

Жінкі набрала зайву вагу під час вагітності.

Австралійка, яка мала вагу 83 кілограми, зуміла схуднути майже вдвічі та почала заробляти на своїх фото.

Жінка полюбляла фастфуд, пише Daily Mail.

Алекс Мур з Південної Австралії працювала медсестрою у стоматологічній клініці. Наприкінці 2019-го жінка дізналася, що при надії. Під час вагітності вона набрала 31 кілограм. "Я дуже погладшала. Я багато працювала і їла в "Макдоналдс" щонайменше раз на день", - каже 24-річна жінка.

У травні 2020-го Мур народила дівчинку. "Я відчувала себе дуже винною Народила таку чудову дівчинку, але навіть не можу сфотографуватися з нею через огиду до свого тіла", - згадує породілля.

Коли знайомі заспокоювали її, мовляв, треба полюбити себе у нові вазі, Мур страшно хвилювалася. За її словами, саме такі заяви мотивували її худнути. Вона згадує, що прокидалася о 05:00 і щоранку йшла на прогулянку: гуляла шість кілометрів. Жінка обмежила раціон. Так їй вдалося скинути 38 кілограмів.

Після схуднення вона вирішила розпочати ще й нову кар'єру. Вона веде сторінки на OnlyFans і TikTok, де на неї підписані десятки тисяч людей. Мур регулярно викладала відео та фото, що демонструють процес її схуднення. "Я хочу показати іншим мамам, чого можна досягти, якщо поставити собі за мету і рішуче йти до неї", - каже австралійка.

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