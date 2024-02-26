Люди б'ють на сполох: спіймано триметрову морську істоту, яку називають "провісником загибелі"

Вважається, що поява цієї істоти є ознакою майбутнього стихійного лиха.

Рибалки спіймали рідкісну морську істоту завдовжки три метри, прозвану "провісником загибелі".

Про це пише ladbible.com.

Риба-весло не має луски та слизу, її довжина може досягати 17 метрів, а вага – 199 кг. Химерна на вигляд істота мешкає в глибинах світового океану і є рідкісним видовищем для людини.

Але вважається, що це друга поява риби-весла на Андаманському узбережжі Таїланду цього року, і, якщо вірити легендам, це не дуже хороші новини.

Риба-весло / Фото: Jam Press

У японській міфології риба вважається провісником майбутньої загибелі чи небезпеки. Вважається, що побачити її – ознака стихійного лиха.

Шість глибоководних істот було помічено 2017 року, всього за декілька днів до того, як на Філіппінах стався смертельний землетрус, внаслідок якого шестеро людей загинули та ще 120 отримали поранення.

Таким чином, істота отримали назву "риба судного дня".

Риба-весло / Фото: Jam Press

Тому коли рибалки в Андаманському морі нещодавно витягли на борт рибу-весло, люди почали турбуватися.

Один мешканець цього району сказав: "Якщо ви зустрінете весло на околицях Сатуна, це може вказувати на потенційну небезпеку землетрусу вздовж узбережжя Андаманського моря. А ще може бути цунамі".

Труп, який перебував у хорошому стані, якщо не рахувати невеликої рани на голові, тепер пройде експертизу разом із ще однією рибою-веслом, знайденою минулого місяця. Після завершення дослідження обидві будуть виставлені у місцевому музеї.

Риба-весло / Фото: Jam Press

Однак, поки місцеві жителі хвилюються щодо можливості загибелі, Джессада Дендуангборіпант, професор біології в Університеті Чулалонгкорн, каже, що їхня поява біля поверхні води, ймовірно, пов'язана з хворобою або зміною течії.

Він сказав: "Відкриття цієї риби-весла не передбачає землетрусу або цунамі, це лише переконання. Насправді вони переважно з'являються тому, що хворі чи близькі до смерті".

Нагадаємо, велика біла акула забила себе на смерть, намагаючись напасти на дайверів. Вона застрягла і відчайдушно намагалася вирватися на волю.

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