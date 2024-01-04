Люди думають, що наркоманка: жінка шокувала, чому насправді у неї випали всі зуби (фото, відео)

Жінка, яка не має зубів, каже, що хейтери постійно припускають, що це пов'язано з наркотиками. Проте Джессіка Віллер, відома в Інтернеті як "королева протезів", хоче зруйнувати цю стигму, публікуючи свої відеоролики.

Про це пише Daily Star.

38-річна блогерка із Техасу, США, була змушена носити зубні протези після втрати зубів через дієтичні обмеження.

Ділячись своєю історією, вона сказала: "Я не можу вживати молочні продукти, що спричинило нестачу кальцію та B12 у моєму організмі. Я також уникаю птиці, ще одного джерела B12. Я боролася із серйозним дефіцитом вітаміну D, який впливає на засвоєння кальцію. Щоб компенсувати це, я тепер приймаю багато вітамінів. Хоча проблеми зі здоров'ям відіграли свою роль, були й інші фактори, які призвели до втрати моїх зубів, але я не маю права обговорювати їх із міркувань безпеки".

Джессіка Віллер / Фото: instagram.com/denturequeen21

Перш ніж зробити вибір на користь зубних протезів, вона спробувала встановити зубні імплантати, але її організм негативно відреагував на процедуру, і біль був нестерпним. Крім проблем зі здоров'ям, Джессіка бореться з розладом скронево-нижньощелепного суглоба, через яке рішення видалити зуби стало необхідністю.

2017 року, живучи в Пенсильванії і переживши нещасливий шлюб, Джессіка зробила сміливий крок і видалила більшу частину своїх зубів. Вона згадувала: "Мене повністю занурили в депресію, і всі мої нижні зуби, крім шістьох, були вирвані. У той час я називала себе "піраньєюю" і благала про тимчасові зубні протези, але вони відмовлялися, підкреслюючи важливість спочатку загоєння. Протягом наступних шести місяців я перейшла від невдоволення своєю зовнішністю до прийняття того, що якщо хтось не міг кохати мене в гіршому випадку, вони не заслужили мене в моїх кращих проявах".

Читайте провідні новини дня:

Історія Джессіки набула унікального повороту, коли вона відкрила для себе TikTok. Вона почала документувати свій досвід протезування та ділитися своєю історією зі світом. Вона швидко привернула увагу своїм гумором та дотепністю, за що отримала титул "королеви протезів".

Завдяки своєму комедійному підходу Джессіка створила простір, де люди, які займаються зубними протезами, могли знайти втіху та дух товариства.

Хоча публікації Джессіки в соціальних мережах надихали людей, вони також висвітлили помилки та судження, які суспільство часто висловлює щодо людей із зубними протезами. Вона прокоментувала: "Я відчуваю, що люди схильні коментувати негативно чи припускати, що втрата зубів відбувається виключно через вживання наркотиків. Однак це може бути результатом різних факторів, зокрема алкоголь, психіатричні препарати, сухість у роті, кислотний рефлюкс, вагітність, хіміотерапію, дефіцит вітамінів та навіть ситуації жорстокого поводження. Цю стигму необхідно розвіяти".

Джессіка Віллер / Фото: instagram.com/denturequeen21

Одним із найбільш приємних аспектів шляху Джессіки був її позитивний вплив на своїх підписників. Багато хто розповів, як вона підвищила їхню впевненість, віру та мотивацію для вирішення їхніх стоматологічних проблем.

Для всіх, хто носить зубні протези та соромиться, Джессіка має щире послання: "Завжди пам'ятайте, що ви чудові, попри все. Зуби не визначають хто ми. Важливим є те, хто ми всередині. Думки інших людей — це лише думки, яким не повинно бути місця у вашому житті. Правильні люди будуть любити вас такими, якими ви є. Залишайтеся справжніми, залишайтеся вірними і будьте собою, попри те, що хтось говорить!".

Нагадаємо, хлопець кинув дівчину через її улюблену страву. Вона розповіла, що саме його обурило.

Читайте також: