Люди непритомніють, чоловіки плачуть: у 400-річному готелі з "привидами" встановили моторошні предмети

У Великій Британії в 400-річному готелі встановили моторошні артефакти, через що туди їдуть мисливці за паранормальними явищами, щоб побачити привидів.

Про це пише mirror.co.uk.

У готелі Ye Olde King's Head, що у Честері, також функціонує паб, в якому пиво подають поруч із моторошними артефактами, які звозять у приміщення. Наприклад, тут є лялька-клоун, яка нібито самостійно рухається, на стіні поруч висить ще одна стара лялька, яку викинули з двох антикварних крамниць, бо вона нібито видавала дивні звуки. А на стіні поруч розміщений портрет меланхолійного хлопчика, якого звинуватили в тому, що він викликав паранормальну активність в одному з валлійських будинків.

Фото: mirror.co.uk

Наймоторошнішим предметом у готелі є лялька Грейс, яка нібито здатна самостійно рухатись, говорити різними голосами та погрожувати "мисливцям за привидами". Вона стала відомою як британська Аннабель після того, як у 2019 році потрапила в заголовки газет, коли заявила мисливцю за привидами, що хоче "спалити йому очі". Ляльку Грейс привіз до готелю в Честері дослідник паранормальних явищ Денні Мосс, який вивчає її вже понад чотири з половиною роки. Ляльку розмістили за захисним склом та опублікували перелік попереджень із проханням не наближатись близько до предмета.

Фото: mirror.co.uk

Бретт Джонс, який керує готелем, розповів, що існує уже понад 50 свідчень того, що ця загадкова лялька спілкувалась із людьми різними голосами. Найчастіше - дитячим.

Бретт описує, як люди непритомніли в кімнаті, а дорослі чоловіки плакали, перебуваючи в її присутності. Він зауважує, що найчастіше цей предмет має психологічний вплив саме на чоловіків.

Коробка з лялькою прикута ланцюгом не для того, щоб стримати предмет, а для того, щоб люди не відкривали її. Деякі відвідувачі заявляли що нібито були змушеними відкрити скриньку з лялькою, бо їм щось наказало це зробити.

Фото: mirror.co.uk

В іншій кімнаті над одним із ліжок висить череп кози, який нібито використовувався у сатанинському ритуалі в Шотландії. Бретт каже, що з коробки чути стукіт.

Камери у готелі працюють 24 години на добу, сподіваючись зловити будь-які примарні явища. Щодня записи переглядають, щоб вивчити якісь незрозумілі рухи чи звуки.

Власник готелю вважає, що тут "на 100 відсотків є щось таке, чого ми не можемо пояснити", і що ця будівля є однією з найбільш населених привидами в країні.

Бретт Джонс каже, що до його закладу все частіше їдуть мисливці за привидами, щоб отримати докази існування паранормальних явищ.

Нагадаємо, користувач Twitter Ovidiu Maciuc опублікував ролик, на якому показано, як бортовій системі електрокара Tesla вдалося сфотографувати привида.

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