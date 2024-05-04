Люди провели 40 днів в печері без годинника: це мало неймовірний вплив на їхнє сприйняття часу

Учасники сказали, що це було схоже на "натискання на паузу".

У рамках наукового експерименту 15 людей жили в печері на південному заході Франції протягом 40 днів під землею, щоб побачити, як відсутність денного світла, годинника чи будь-якого контакту із зовнішнім світом змінить їхнє сприйняття часу.

Про це пише LAD Bible.

Результати виявилися дивовижними, і очевидно, що після 40 днів група побачила світ в іншому світлі, а дехто пояснив, що це було схоже на "вимушену паузу".

Крістіан Клот, керівник проєкту експерименту, пояснив, що вихід з печери і усвідомлення того, що вони були відсутні 40 днів, було "справжньою несподіванкою".

Він запитав одну з учасниць, скільки, на її думку, тривало їхнє перебування в печері, і вона відповіла, що це було 23 дні.

Він додав: "Для більшості команди це було близько 30 днів. Тож у наших думках ми увійшли до сховища 30 днів тому".

Люди провели 40 днів в печері без годинника / Фото: YouTube/Human Adaptation Institute

Експеримент був частиною проєкту Deep Time, яким Клот керував і в якому брав участь. До нього долучилися ще чотирнадцять учасників з різним досвідом та віком. Живучи в печері, 15 учасників не мали жодного контакту із зовнішнім світом і натомість покладалися на власний біологічний годинник, який підказував їм, коли прокидатися, коли їсти і коли спати.

Цей проєкт, який може здатися дивним, був частиною загального дослідження вчених, щоб побачити, як люди адаптуються до різких змін умов життя.

Один з учасників експерименту розповів: "Хоч раз у житті ми ніби змогли натиснути на паузу. Ми завжди кудись поспішаємо. Ліворуч, праворуч, у нас немає часу, ми не поспішаємо. Вперше в житті ми мали час і могли зупинитися, щоб пожити і виконати свої завдання. Це було чудово".

Люди провели 40 днів в печері без годинника / Фото: YouTube/Human Adaptation Institute

Інша людина поділилася своєю думкою, додавши: "Мені трохи сумно залишати цей світ [печеру], в якому ми жили так довго, залишати все, що ми створили всією групою. Але дуже приємно знову побачити блакитне небо, зелень і близьких людей".

Нагадаємо, чоловік два місяці прожив у печері без розуміння часу та шокував, як це на нього вплинуло. Мішель Сіффр двічі прожив у печері тривалий час та поділився результатом свого дослідження, яке використало NASA.

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