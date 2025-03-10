Люди скуповують "банківський ґрунт" в рамках химерної тенденції швидкого збагачення

Китайці, які відчайдушно намагаються розбагатіти будь-якими способами, покладаються на мішечки з "банківською землею", що продаються в Інтернеті як талісмани, що приносять багатство.

Про це пише South China Morning Post.

Пограбування банків зазвичай пов'язане з холодною брутальною готівкою або золотими злитками, але нещодавно декілька китайських банків стали мішенню для незвичного виду крадіжки – ґрунту з кімнатних рослин або з будівель, де вони розміщені. Декілька Інтернет-магазинів в азіатській країні продають маленькі пакетики банківського ґрунту як талісмани для швидкого збагачення, які можуть коштувати до 888 юанів (120 доларів), і попит на незвичні товари постійно зростає. Деякі продавці хваляться "999,999 відсотками успіху у створенні багатства", а інші записують процес збору врожаю, щоб гарантувати автентичність своєї банківської землі.

На одному із сайтів стверджується, що чотири типи банківської землі, які він продавав, були зібрані з п'яти найбільших банків країни і що вважається, що вони мають здатність збільшувати багатство людей.

"Цю землю вручну збирають у п'яти найбільших банках, і вважається, що вона примножує багатство і розчиняє погану енергію, хоча ми не можемо це науково довести", - сказав торговий представник в інтерв'ю газеті. "Банківська земля збирається вночі із зелених зон перед цими банками, а не лише з одного конкретного фінансового відділення".

Тенденцію висміюють у китайських соціальних мережах, але той факт, що так багато сайтів продають банківський ґрунт, свідчить про те, що для нього існує досить великий ринок. Один анонімний покупець розповів Red Star News, що він власник бізнесу і сподівається, що талісман зробить його більш прибутковим, додавши, що у нього є декілька друзів, які вже купили собі такі.

Нагадаємо, цілитель "іншопланетної церкви" продає енергетичні шпильки за $10 000 . Стверджується, що шпильки слугують резервуаром для енергії.

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