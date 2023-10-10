Люди сміються: жінка постійно носить латекс і показала, який має вигляд (фото)

Вона носить його весь час, попри те, що її тролять.

Жінка, захоплена модою на латекс, розповіла про свою пристрасть до доволі неповсякденного одягу.

Про це пише Daily Star.

Історія моди Ізабели Шиманської розпочалася десять років тому, коли вона дізналася про латекс від свого хлопця, який тепер є її чоловіком. Спочатку 31-річну дівчину це не зовсім зацікавило, але все змінилося чотири роки тому, коли вона зіткнулася з колекцією латексу Yves Saint Laurent.

"Я пам'ятаю перший предмет одягу з латексу, який я купила - пару латексних штанів. Оскільки я велика шанувальник костюмів, у мене виникла ідея змішати латекс із класичними стилями, і вона просто вдалася. Саме тоді я по-справжньому закохалася в латекс і те, як він органічно поєднується з класичною модою", - поділилася вона.

Ізабела Шиманська / Фото: Instagram @latex_coach

Оскільки носіння латексу може бути сміливим вибором, особливо у Польщі, де вона живе, Ізабела знала, що подолати хибні думки буде непросто. Вона продовжила: "Мода на латекс часто асоціюється з еротикою, БДСМ, порно, збоченнями та фетишем. Багато людей не носять латексу, бо бояться того, що скажуть інші, чи не усвідомлюють його потенціалу як законного модного вибору. Через свої дописи, фотографії, відео та бесіди з людьми по всьому світу я вчу і показую іншим, що латекс – це не лише зручно носити, якщо правильно пошити, але і є популярним модним трендом".

Ізабела Шиманська / Фото: Instagram @latex_coach

Ізабела визнала, що мода на латекс може бути дещо дорогою, особливо коли йдеться про вироби, виготовлені на замовлення. Наразі її найдорожчою річчю був латексний комбінезон.

Ізабела Шиманська / Фото: Instagram @latex_coach

Тим не менш, вона підкреслює, що є більш бюджетні варіанти повсякденного носіння, наприклад поєднання латексних легінсів з латексною сорочкою.

Крім вартості, догляд за латексом також має вирішальне значення, і Ізабела рекомендує мити його ніжною рідиною, що не містить олії, і полоскати у воді, змішаній зі змащенням на силіконовій основі. "Гарний догляд за вашим латексним одягом дозволить йому мати блискучий і гладкий вигляд, а також забезпечить зручність і свіжість, запобігаючи накопиченню поту, олій та бактерій", — додала Ізабела.

Ізабела Шиманська / Фото: Instagram @latex_coach

Пристрасть Ізабели до латексу виходить далеко за межі її власного гардеробу. Будучи впливовою особою в TikTok та Instagram, вона присвятила свої платформи в соціальних мережах "розвінчування міфів" про латекс. "Коли я вперше наважилася надіти латекс на публіці, мене захлеснула хвиля негативу", - зізналася вона.

Ізабела Шиманська / Фото: Instagram @latex_coach

"Люди відкрито сміялися з мене, і я добре пам'ятаю, як йшла вулицею в латексному комбінезоні і чула сміх і шепіт. Я була близька до того, щоб приховати свою любов до латексу, але завдяки непохитній підтримці мого хлопця я вирішила копнути глибше і підвищити свою впевненість у собі. Я вирішила розповісти своїм підписникам про свою пристрасть до латексу та боротися із помилками. Дивно, але чим більше я ділилася своєю любов'ю до латексу і розвіювала міфи, тим більше ставало моїх послідовників".

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