"Люди тікають від мене": чоловік, який народився без щелепи, нарешті знайшов своє кохання (фото)

У нього немає половини обличчя через рідкісне захворювання.
Чоловік, народжений без нижньої щелепи, каже, що люди в жаху тікають від нього, але кохання допомогло йому вижити.
Про це йдеться у шоу "Love Don't Judge".
Джозеф Вільямс, який працює зварювальником, народився з отофаціальним синдромом — рідкісним вродженим захворюванням, спричинене геном, що мутував. Це означало, що він народився без можливості говорити і їсти — він міг спілкуватися лише за допомогою мови жестів або програми для перетворення тексту в мову на своєму телефоні.
Також чоловік має проблеми зі слухом і нюхом. "Я отримую різні відповіді. Наприклад, люди тікають від мене, тому що вони налякані, або вони кричать або плачуть".
Джозеф сподівається стати діджеєм, але його єдине бажання — щоб люди припинили дивитися на нього, як на виродка. Він сказав: "Я розумію, що я інший і що деякі люди думають, що я потворний, і не приймають мене, але я все ще людина, яка має серце, почуття і мозок. До мене слід ставитися з повагою, як і до будь-якого іншого".
Він ніколи не сподівався знайти кохання, поки не зустрів Ваніу. Вона не могла до кінця повірити своїм очам, коли вперше побачила його на роботі.
"Я бачила, як він увійшов до будівлі. Це було рано-вранці… Я подумала: "Я справді це бачу?". Я не хотіла з ним розмовляти, не хотіла бути грубою та питати, що з ним сталося", — пригадала вона.
Але між ними швидко закрутився роман.
"Я зрозумів, що відчуваю до неї почуття на другий день, — сказав Джозеф. — Вона прийшла на роботу, і коли вона повернула за кут і побачила мене, на її обличчі була усмішка, і я подумав: "Це найкрасивіша усмішка, яку я коли-небудь бачив". Потім, коли я проходив повз її станцію, вона написала слово "привіт".
Через рік вони одружилися. Джозеф навчив кохану мові жестів, щоб їм було легше спілкуватися, а вона навчилася готувати їжу, яку він може перетравлювати через зонд для годування — оскільки він не вміє жувати та ковтати, ніколи не куштував їжі.
Люди жорстоко звинувачували їх у тому, що вони "фальсифікують шлюб заради уваги" через його стан, адже вони не можуть цілуватися як звичайна пара і звинувачують її в зраді його.
"Джо дуже незалежний, — пояснила Ваніа. — Він ні в чому не потребує моєї допомоги. Єдине, що я хотіла би зробити для Джо, це допомогти йому змішати їжу, а іноді, коли він утомиться, я даю йому його зонд для годування. Мені довелося навчитися терпіння щодо Джо, тому що йому доводиться використовувати свій прилад для спілкування, а мені доводиться чекати на його відповідь".
То справді був бурхливий роман. "Ми одружилися 26 червня 2020 року, — розповіла Ваніа. — Ми нікому не сказали, ми просто втекли. Ми пішли до будівлі суду в Індіані і просто підписали папери — ми не планували одружитися одразу ж, але дама в приміщенні суду запитала: "Гей, ви хочете одружитися сьогодні?". І я сказала "так". Я навіть не була одягнена, нашої сім'ї там не було… Просто це здавалося неправильним, але водночас правильним".
Нагадаємо, 17-річний хлопець одружився із 71-річною жінкою через 2 тижні після зустрічі на похороні. Закохані вже вісім років у шлюбі.
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