"Люди тікають від мене": чоловік, який народився без щелепи, нарешті знайшов своє кохання (фото)

Чоловік, народжений без нижньої щелепи, каже, що люди в жаху тікають від нього, але кохання допомогло йому вижити.

Про це йдеться у шоу "Love Don't Judge".

Джозеф Вільямс, який працює зварювальником, народився з отофаціальним синдромом — рідкісним вродженим захворюванням, спричинене геном, що мутував. Це означало, що він народився без можливості говорити і їсти — він міг спілкуватися лише за допомогою мови жестів або програми для перетворення тексту в мову на своєму телефоні.

Джозеф Вільямс / Фото: скриншот з відео

Також чоловік має проблеми зі слухом і нюхом. "Я отримую різні відповіді. Наприклад, люди тікають від мене, тому що вони налякані, або вони кричать або плачуть".

Джозеф сподівається стати діджеєм, але його єдине бажання — щоб люди припинили дивитися на нього, як на виродка. Він сказав: "Я розумію, що я інший і що деякі люди думають, що я потворний, і не приймають мене, але я все ще людина, яка має серце, почуття і мозок. До мене слід ставитися з повагою, як і до будь-якого іншого".

Він ніколи не сподівався знайти кохання, поки не зустрів Ваніу. Вона не могла до кінця повірити своїм очам, коли вперше побачила його на роботі.

Джозеф та Ваніа / Фото: скриншот з відео

"Я бачила, як він увійшов до будівлі. Це було рано-вранці… Я подумала: "Я справді це бачу?". Я не хотіла з ним розмовляти, не хотіла бути грубою та питати, що з ним сталося", — пригадала вона.

Але між ними швидко закрутився роман.

"Я зрозумів, що відчуваю до неї почуття на другий день, — сказав Джозеф. — Вона прийшла на роботу, і коли вона повернула за кут і побачила мене, на її обличчі була усмішка, і я подумав: "Це найкрасивіша усмішка, яку я коли-небудь бачив". Потім, коли я проходив повз її станцію, вона написала слово "привіт".

Джозеф та Ваніа / Фото: скриншот з відео

Через рік вони одружилися. Джозеф навчив кохану мові жестів, щоб їм було легше спілкуватися, а вона навчилася готувати їжу, яку він може перетравлювати через зонд для годування — оскільки він не вміє жувати та ковтати, ніколи не куштував їжі.

Люди жорстоко звинувачували їх у тому, що вони "фальсифікують шлюб заради уваги" через його стан, адже вони не можуть цілуватися як звичайна пара і звинувачують її в зраді його.

Джозеф та Ваніа / Фото: скриншот з відео

"Джо дуже незалежний, — пояснила Ваніа. — Він ні в чому не потребує моєї допомоги. Єдине, що я хотіла би зробити для Джо, це допомогти йому змішати їжу, а іноді, коли він утомиться, я даю йому його зонд для годування. Мені довелося навчитися терпіння щодо Джо, тому що йому доводиться використовувати свій прилад для спілкування, а мені доводиться чекати на його відповідь".

Джозеф та Ваніа / Фото: скриншот з відео

То справді був бурхливий роман. "Ми одружилися 26 червня 2020 року, — розповіла Ваніа. — Ми нікому не сказали, ми просто втекли. Ми пішли до будівлі суду в Індіані і просто підписали папери — ми не планували одружитися одразу ж, але дама в приміщенні суду запитала: "Гей, ви хочете одружитися сьогодні?". І я сказала "так". Я навіть не була одягнена, нашої сім'ї там не було… Просто це здавалося неправильним, але водночас правильним".

Нагадаємо, 17-річний хлопець одружився із 71-річною жінкою через 2 тижні після зустрічі на похороні. Закохані вже вісім років у шлюбі.

Читайте також: