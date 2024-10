Люди врятували одягненого собаку, якого змушували жебракувати на вулиці – фото

У Колумбії небайдужі люди врятували вбраного собаку, якого змусили жебракувати на вулиці.

Про це пише Need To Know.

Собака мав знедолений вигляд, сидячи на мокрій від дощу вулиці. Він був одягнений у куртку, шапку і сонцезахисні окуляри, притулившись до скриньки для пожертвувань. Група людей розв'язала шапку з його шиї та виявила огидну на вигляд рану на горлі собаки. Очевидець сказав: "Собака – це не інструмент для заробляння грошей".

Жахливі сцени були зняті в центрі Боготи у вівторок, 8 жовтня.

Собака / Фото: Jam Press

Повідомляється, що волонтери, які прийшли на допомогу собаці, належать до групи захисту тварин Huella Animalista. Собаку відвезли на ветеринарний огляд. Було з'ясовано, що тварина недоїдає, а також виявлено додаткові рани.

Щойно собаці стане ліпше, його відправлять до притулку для тварин або віддадуть на усиновлення.

Нагадаємо, жінка покинула свій дім через 100 єнотів. Тварини її переслідували.

Читайте також: