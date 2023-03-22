Люди втрачають зір, а деяким доводиться видаляти очні яблука: у США спалах нової хвороби

Попередньо, люди заразилися від крапель для очей.

У США спалах нової хвороби.

У пацієнтів все частіше виявляють синьогнійну паличку. Ця бактерія дуже стійка до ліків і викликає тяжкі хвороби очей. Зокрема, з 68-ми пацієнтів вісім людей уже втратили зір, а чотирьом видалили очні яблука. Раніше повідомлялося про ще одну смерть у штаті Вашингтон.

Про це пише yahoo.com.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань повідомили, що бактерію потерпілі підхопили від трьох крапель для очей. Усі вони були імпортовані індійською фірмою Global Pharma Healthcare Private Limited. Їх уже прибрали з продажу.

Повідомляється, що штам Pseudomonas aeruginosa надзвичайно рідкісний і ніколи раніше не зустрічався у США. Лікарям особливо складно його лікувати, враховуючи, що у нього розвинулася стійкість до десятків різних антибіотиків.

Нагадаємо, загадковий "вибух" не на жарт переполохав американців. Поліцейські досі не знають причину вибуху.

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