Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Люди втрачають зір, а деяким доводиться видаляти очні яблука: у США спалах нової хвороби

Люди втрачають зір, а деяким доводиться видаляти очні яблука: у США спалах нової хвороби

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2185
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Люди втрачають зір, а деяким доводиться видаляти очні яблука: у США спалах нової хвороби

Фото: yahoo.com

Попередньо, люди заразилися від крапель для очей.

У США спалах нової хвороби.

У пацієнтів все частіше виявляють синьогнійну паличку. Ця бактерія дуже стійка до ліків і викликає тяжкі хвороби очей. Зокрема, з 68-ми пацієнтів вісім людей уже втратили зір, а чотирьом видалили очні яблука. Раніше повідомлялося про ще одну смерть у штаті Вашингтон.

Про це пише yahoo.com.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань повідомили, що бактерію потерпілі підхопили від трьох крапель для очей. Усі вони були імпортовані індійською фірмою Global Pharma Healthcare Private Limited. Їх уже прибрали з продажу.

Повідомляється, що штам Pseudomonas aeruginosa надзвичайно рідкісний і ніколи раніше не зустрічався у США. Лікарям особливо складно його лікувати, враховуючи, що у нього розвинулася стійкість до десятків різних антибіотиків.

Нагадаємо, загадковий "вибух" не на жарт переполохав американців. Поліцейські досі не знають причину вибуху.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
2185
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація