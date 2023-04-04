Люди, які пережили кому, розповіли, як усе насправді відчувається: 10 історій

Люди, які опинилися в комі, поділилися своїм пережитим досвідом.

Вони розповіли, що бачили, чули та відчували. Про це пише yahoo.com.

Так, декому весь час снилися жахіття, хтось чув усі розмови, поки був непритомний, а хтось і зовсім змінився після одужання.

До вашої уваги 10 реальних історій:

1. Я була у штучній комі 2010 року. Я не мала жодних снів чи кошмарів. Пам'ятаю, що все було просто чорним. Коли я прокинулась, то була підключена до декількох пристроїв, мені вставили в горло трубку, і через це я не могла говорити. Дивом я почала жестикулювати медсестрі, яка увійшла до палати. Я вивчила мову жестів 1986 року, тому що у нас був однокласник із проблемами слуху. До речі про придушену пам'ять! Працівники думали, що я глуха і сказали родині, що я прокинулася. Вони були розгублені, коли дізналися, що насправді я не глуха.

Фото: pixabay.com

2. Я був у штучній комі два місяці і тричі помер. Це був дивний досвід. Я бачив багато жахів, які ніколи не мали великого сенсу, і я був у повній свідомості, крім того, що я не розумів, що це не так. Я потрапив у пастку в кімнаті із закритими стінами або в пастку під землею з купою людей зі змією-вбивцею. Тато і багато родичів мого батька були у моїх снах, що було дивно, бо я ніколи з ними не спілкувався. Я пам'ятаю, що я міг почути зовнішній світ і поговорити з ним, але я жив в іншій країні, тому чув лише польську, і це було дуже заплутано і тривожно. Ніхто не міг прийти до мене, оскільки це був початок пандемії коронавірусу, тому я дійсно застряг у своїх жахіттях на декілька місяців. Я пам'ятаю, як я помер, але мій дух прийшов до мене, щоб сказати мені боротися і жити, і що це не мій час. У мене була повна відмова органів, і мені довелося знову навчитися ходити, коли я прокинувся.

3. Я не пам'ятаю 10 днів червня 2021 року. У мене є шунт (який видаляє надлишок рідини з мозку до черевної порожнини), і за чотири тижні він тричі виходив з ладу. Моя мама сказала, що після того, як усе закінчилося, я змогла нормально поговорити, але в той момент, коли лікар чи хтось виходив з кімнати, я зовсім забувала, що розмовляла. Найбільш дике в цьому те, що коли я отямилася і повернула собі пам'ять, я згадала голоси людей, які мене оточували але не їхні обличчя. У мене весь час були одні й ті ж медсестри та інші медичні працівники, тому я запам'ятала їхні голоси та "зустрілася" з ними, коли мій мозок повернувся.

Фото: pixabay.com

4. В одного мого друга вистрелили, коли йому було 9 років, і його помістили у медикаментозну кому на шість тижнів. Він сказав, що чув, як люди розмовляли з ним, але це пройшло трохи через фільтр снів і перекладено на те, що він бачив у своїх снах, тому це не мало сенсу. Більшість із того, що він розповідав своїй родині про те, що чув, було наполовину правильним. Він сказав, що йому снилося багато жахіть про те, як він годинами й годинами йде нескінченним коридором без дверей і вікон. Зараз йому близько 28 років, і у нього є докторський ступінь, так що зараз з ним все гаразд.

Фото: pixabay.com

5. Я був у відключці протягом пів року без медичної допомоги, і це був живий кошмар. Те, що було реальним, змішалося з уявою – війна, тортури, полювання. Мені нікуди тікати. Мені було важко зрозуміти, що було насправді, коли я прокинувся. Я не міг ні ходити, ні говорити, і перебування в реанімації протягом року змінило моє життя.

6. Коли я одужав достатньо, щоб вийти з коми, потрібен був тиждень, щоб ліки подіяли, а мій мозок перезавантажився в реальний світ. Спершу я не міг бачити, мої очі були вкриті мастилом, щоб не пересохали. Я схуднув на 45 кіло, у мене не було м'язів, щоб рухатись або сидіти, і я майже не міг підняти руку. Я не міг спілкуватися, тому що у мене в горлі була трубка. Я ледве тримав олівець, щоб видряпати найпростіше слово "погано". Я забув, як дихати, і в мене сталася повна відмова органів. Мені знадобилося ще шість операцій та рік терапії, щоб навчитися робити все наново. Моя дружина попросила свого друга та моїх батьків прилетіти, коли я був у ліжку. Я сказав їй, що пам'ятаю, як чув, як вони розмовляли зі мною, але все це дуже дивно, бо уві сні нічого не розумієш. Я відчував, що вже проходив через це в минулому житті. Мені було цікаво, скільки разів я пережив цю життєву подію раніше.

Фото: pixabay.com

7. Мій сусід був у комі 16 днів після аварії на велосипеді. Дивно, що він живий і повільно продовжує досягати прогресу, який приголомшує нас. Дика частина: ця людина раніше була таким дурнем. Навіть сьогодні вранці він помахав мені, поки я переходив вулицю зі своїм собакою. Це було схоже на величезний дружній жест. Він також гуляв зі своїм собакою. Побачити сусіда, який колись ігнорував нас і ненавидів усіх тварин, щоб тепер з ентузіазмом вступатм в розмову і заводити собаку... Якби я не був свідком цього на власні очі, я б не взяв це до уваги, але він назавжди змінився.

Фото: pixabay.com

8. Мій дядько був у комі. Ми дуже близькі, тому я часто сиділа і розмовляла із ним. Лікарі, які займалися його справою, у тому числі й мій батько, казали мені, що він не виживе. Але я мала таке внутрішнє почуття, що він це зробить. Йому ніколи не подобався мій батько. Якось я сиділа з ним і сказала: "Тато думає, що ти ніколи не прокинешся, і ти маєш довести, що він помиляється". І його очі широко розплющились. Я закричала, прибігли лікарі, але його очі знову заплющились. Медики сказали, що це просто рефлекс, але я знала, що вони помилялися. Зрештою він прокинувся, коли мій тато працював, і сказав татові сказати мені, що він довів, що він не правий. Дядько досі живий, з деякими пошкодженнями мозку, які не дуже помітні.

Фото: Associated Press

9. Декілька тижнів я хворіла на грип, потім знепритомніла на роботі, і мене відвезли до лікарні на "швидкій". Виявилося, у мене була пневмонія. Була алергія на антибіотик, який мені дали, і я була у комі протягом трьох тижнів. Я виразно пам'ятаю багато з "коматозних снів" — зокрема, Аріана Гранде переслідувала мене з мачете, бажаючи відрубати мені голову, бо я фліртувала з її чоловіком чи щось таке. Багато зі спогадів, які я тепер можу пов'язати з речами, які, за словами моєї родини, відбувалися на той час, — деякі з них просто дивні.

Фото: Associated Press

10. Я був у відпустці, коли моя підшлункова залоза розірвалася через пробку з жовчного каменю, через що в черевну порожнину потрапила кислота, і, зрештою, я отримав сепсис через внутрішні опіки третього ступеня. Мене помістили у шеститижневу кому, бо серце вийшло з-під контролю. У першому сні я побачив, як моїй невістці вистрілили в голову. Наступний сон був про ідилічний заміський котедж взимку, як різдвяна сцена. Наступний сон був про те, як мої колеги викрадають мою дитину від мене і дружини, коли в реальності у нас ще не було дітей. Але я потрапив у пастку. Я бачив сон за сном, доки не побачив сон, у якому я був у темному місці з іншими людьми навколо, але вони були оповиті пітьмою. Я вважаю, що це була проміжна станція, звідки йдуть духи. Я вирішив повернутись. Я чув знайомі голоси, які розмовляли зі мною, але створив сни, щоб візуалізувати це. Після того, як я прокинувся, я дізнався, що моє серце двічі зупинялося.

Фото: pixabay

Нагадаємо, жінка заявила, що займалася сексом з привидом. Про містичну історію її чоловік-музикант навіть написав пісню.

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