Людина через 26 років вичхала деталь Lego з носа і тепер відчуває запах кольорів

Конструктор опинився в носі дитини багато років тому.

Дорослі, у яких з дитинства в носі застряг шматочок конструктора Lego, нарешті вичхали його через 26 років - і кажуть, що тепер вони можуть відчувати запах кольорів.

Про це пише Newsweek.

32-річні Енді Нортон думали, що мама видалила весь конструктор, коли він застряг у носі під час гри в шестирічному віці. Але вони завжди страждали на загадкові проблеми з диханням, через що їм поставили діагноз астма та обструктивне апное сну.

Енді, який ідентифікує себе вони/їх, лікар порадив висякатися у вологому середовищі, щоб полегшити біль від синуситу.

Нещодавно вони були шоковані, коли під час ранкової процедури витягли з носа крихітну жовту крапку, яка відкололася від цеглини, коли її видаляли.

Вони поділилися: "Тепер я відчуваю запах кольорів. Я можу дихати цією стороною носа, і це фантастика. Я не міг цього робити від дитинства".

Енді з Фенікса, штат Аризона, розповідають, що в дитинстві вони засунули собі в ніс кубик Lego, який був занадто малий, щоб його можна було вхопити. Тож вони запхали собі в ніс фігурку Lego, щоб спробувати з'єднати деталі разом і дістати крапку. Мама витягла другу іграшку за допомогою пінцета. Енді не помітив, що там залишився шматочок, і відтоді боровся з проблемами з носовими пазухами та диханням. Лише через вісім місяців висякання під душем щоранку винуватця вдалося виявити.

Енді Нортон / Фото: скриншот з відео

Вони розповіли: "Чесно кажучи, я почувався так, ніби з носа вийшла пробка, і я відчув величезне полегшення. Я можу зробити глибокий вдих через ніс, не відчуваючи себе обмеженим, чого я ніколи не міг зробити".

Енді сказав, що вони планують зберігати деталь Lego на пам'ять.

Нагадаємо, чоловік, який відчуває слова і звуки на смак, зустрічається лише з жінками з "апетитними" іменами. У нього неврологічне захворювання, яке стимулює декілька органів чуття одночасно.

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