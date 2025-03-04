"Людина-сатана", що вставив 33 роги, видалив вуха і соски, приголомшив новою модифікацією – фото

Фанатик модифікації тіла на прізвисько "людина-сатана", який раніше показав, який вигляд мав до зміни зовнішності, похизувався новою модифікацією. Він ампутував більшу частину пальців, намагаючись перетворити руки на кігті.

Мішель Праддо протягом багатьох років піддавався численним операціям і процедурам, навіть змінив зуби і відрізав вуха, щоб завершити свій диявольський образ.

Тепер 49-річний бразилець показав свою останню модифікацію тіла.

На фотографіях, поширених в Інтернеті, видно, що у Праддо відсутні мізинець і безіменний палець, і з обох боків у нього залишилося лише по три – великий, вказівний і середній пальці.

Мішель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo_diablo.praddo

Фанатик, який має понад 300 000 підписників в Instagram, вперше видалив частини пальців 2023 року. Тоді він розповів місцевим ЗМІ, що назвав свій проект Las Garras, тобто "Кігті".

Мішель – одна з найбільш змінених людей на планеті. Наразі він є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як людина з найбільшою кількістю підшкірних "рогових" імплантатів на голові.

За його оцінками, він пройшов понад 60 процедур і близько 85% його тіла вкрито чорнилом.

Мішель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo_diablo.praddo

Віддані шанувальники зробили компліменти зовнішності бразильця у коментарях: "Так тримати, брате!", "Приголомшливо", "Мені подобається".

Нагадаємо, "прибулець-диявол", який відрізав палець і зняв шкіру, показав свою кохану. Чоловік довів, що люди, які казали, що він не знайде кохання, помилялися.

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