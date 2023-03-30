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"Людина-сатана" вставив 33 роги у голову та видалив вуха, соски і палець: який він має вигляд

"Людина-сатана" вставив 33 роги у голову та видалив вуха, соски і палець: який він має вигляд

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1196
Час на прочитання
2 хв
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"Людина-сатана" вставив 33 роги у голову та видалив вуха, соски і палець: який він має вигляд

Фото: dailystar.co.uk

Чоловік побив світовий рекорд.

У Бразилії чоловік на ім'я Мішель Праддо вирішив перетворити себе на "людину-сатану" і імплантував 33 роги у голову.

Про це пише dailystar.co.uk.

Тепер 47-річний чоловік потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Фанат модифікації тіла здобув нагороду, обігнавши іншого претендента, який мав 18 імплантатів.

© instagram.com/diabao.praddo
Фото: instagram.com/diabao.praddo

У Мішеля по чотири роги по обидва боки голови та декілька імплантатів під шкірою чола.

© instagram.com/diabao.praddo
Фото: instagram.com/diabao.praddo

Майтер тату, який працює у цій сфері вже 25 років, пройшов чимало процедур, щоб змінити свою зовнішність. Чоловік витратив роки на великі модифікації свого тіла та диявольську зовнішність Зокрема, йому видалили вуха, ніс, соски та безіменний палець. А понад 80% його тіла, включаючи очні яблука, були вкриті чорнилом. Фанат модифікації навіть з'їв один із його ампутованих сосків.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk
© instagram.com/diabao.praddo
Фото: instagram.com/diabao.praddo

Праддо стверджує, що він третя людина у світі, якій видалили кінчик носа, що є дуже небезпечною процедурою.

Втім, рекордсмен заявив, що не планує зупинятися і сподівається поборотися за звання найбільш модифікованої людини у світі.

© instagram.com/diabao.praddo
Фото: instagram.com/diabao.praddo

Цікаво, що Мішель одружений зі своєю партнеркою Керол вже понад 10 років. Його обраниця відома як "Жінка-демон".

Нагадаємо, інший фанатик екстремальних змін тіла, колумбієць Кейм Мортісс, відтворив на собі риси тварин. Чоловік зробив кінські очі, котячий ніс і собачі вуха.

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Дата публікації
Перегляди
1196
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