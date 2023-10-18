"Людина-сатана", який вставив 33 роги, видалив вуха і соски, шокував новою модифікацією – фото

Він вдався до ще однієї операції.

Фанатик модифікації тіла, який отримав прізвисько "людина-сатана", похизувався новою зміною зовнішності.

Бразилець, ім'я якого Мішель Праддо, відрубав собі ще два пальці, щоб перетворити руки на пазурі. 49-річний чоловік позбувся мізинця та безіменного пальця на правій руці. Раніше він вже ампутував безіменний палець на лівій руці.

Відповідні фото він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Мішель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo

Майстер тату, якого називають "Діабао", що з португальської означає "диявол", сказав фанатам, що дещо сумнівається, що ця процедура зіпсує його роботу татуювальника. "Спочатку було дуже важко, але незабаром я майже нормально повернувся до татуювань", - сказав він.

Володар світового рекорду Гіннеса з кількості підшкірних рогових імплантатів на голові сказав, що після першої операції у нього виник синдром фантомних кінцівок там, де раніше були його пальці. Але Праддо "дуже задоволений" своїми сімома пальцями.

Людина-сатана / Фото: dailystar.co.uk

Мішель додав, що його головна мета — стати одним із людей, що найбільш змінилися на Землі. Він вдався до 60 процедур, а 85% його тіла вкриті чорнилом. Попри це, "людина-сатана" все ще не закінчив свою трансформацію.

Нагадаємо, чоловік із найеластичнішою шкірою у світі страждає на рідкісне захворювання. Хвороба призвела до його унікальних здібностей.

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