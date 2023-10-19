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"Людина-сатана" з рогами, без носа і вух: який вигляд мав чоловік до зміни зовнішності (фото)

"Людина-сатана" з рогами, без носа і вух: який вигляд мав чоловік до зміни зовнішності (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1132
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2 хв
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"Людина-сатана" з рогами, без носа і вух: який вигляд мав чоловік до зміни зовнішності (фото)

Мішель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

Він поділився світлинами, на яких чоловіка просто не впізнати.

Бразилець Мішель Праддо, який імплантував 33 роги в голову, відрізав вуха, соски, а нещодавно ампутував ще й пальці, показав, яким був до екстремальної трансформації.

У своєму фотоблогу "людина-сатана" поділився архівними світлинами, де постав до своїх модифікацій.

До слова, 47-річний чоловік вже покрив 85% свого тіла татуюваннями, але на фото постає з першими поодинокими малюнками.

Мішель Праддо до трансформації / © instagram.com/diabao.praddo
Мішель Праддо до трансформації / Фото: instagram.com/diabao.praddo

На іншій чорно-білій світлині Мішель позує перед дзеркалом в обтислій кофті, хизуючись м’язистими руками, шапці та сонцезахисних окулярах.

Мішель Праддо до трансформації / © instagram.com/diabao.praddo
Мішель Праддо до трансформації / Фото: instagram.com/diabao.praddo

"Так, я змінив свою зовнішність! Якщо хочеш змінитись і бути, роби це, будь!!! Люди завжди говоритимуть. Вони завжди будуть більше стурбовані вибором інших людей, ніж своїм! Не бійтеся чужої думки. Бійтеся, що життя мине, і ви побачите, що ви не зробили того, що хотіли, а час невблаганний і жорстокий... Так що не відкладайте це на завтра!" - прокоментував він публікацію.

Відтоді минуло 25 років і тепер складно впізнати колишнього Праддо у "людині-сатані".

Мішель Праддо / © dailystar.co.uk
Мішель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

У Мішеля по чотири роги по обидва боки голови та декілька імплантатів під шкірою чола. Він вставив собі ікла, відрізав кінчик носа та вуха, пошрамував обличчя та пофарбував тіло чорнилами.

Мішель Праддо / © instagram.com/diabao.praddo
Мішель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo
Мішель Праддо / © dailystar.co.uk
Мішель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, дівчина зменшила груди та похизувалася результатом через шість тижнів після операції. Вона вела цифровий щоденник про злети і падіння свого одужання.

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Дата публікації
Перегляди
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