"Людина-сатана" з рогами, без носа і вух: який вигляд мав чоловік до зміни зовнішності (фото)

Він поділився світлинами, на яких чоловіка просто не впізнати.

Бразилець Мішель Праддо, який імплантував 33 роги в голову, відрізав вуха, соски, а нещодавно ампутував ще й пальці, показав, яким був до екстремальної трансформації.

У своєму фотоблогу "людина-сатана" поділився архівними світлинами, де постав до своїх модифікацій.

До слова, 47-річний чоловік вже покрив 85% свого тіла татуюваннями, але на фото постає з першими поодинокими малюнками.

Мішель Праддо до трансформації / Фото: instagram.com/diabao.praddo

На іншій чорно-білій світлині Мішель позує перед дзеркалом в обтислій кофті, хизуючись м’язистими руками, шапці та сонцезахисних окулярах.

Мішель Праддо до трансформації / Фото: instagram.com/diabao.praddo

"Так, я змінив свою зовнішність! Якщо хочеш змінитись і бути, роби це, будь!!! Люди завжди говоритимуть. Вони завжди будуть більше стурбовані вибором інших людей, ніж своїм! Не бійтеся чужої думки. Бійтеся, що життя мине, і ви побачите, що ви не зробили того, що хотіли, а час невблаганний і жорстокий... Так що не відкладайте це на завтра!" - прокоментував він публікацію.

Відтоді минуло 25 років і тепер складно впізнати колишнього Праддо у "людині-сатані".

Мішель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

У Мішеля по чотири роги по обидва боки голови та декілька імплантатів під шкірою чола. Він вставив собі ікла, відрізав кінчик носа та вуха, пошрамував обличчя та пофарбував тіло чорнилами.

Мішель Праддо / Фото: instagram.com/diabao.praddo

Мішель Праддо / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, дівчина зменшила груди та похизувалася результатом через шість тижнів після операції. Вона вела цифровий щоденник про злети і падіння свого одужання.

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