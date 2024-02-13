Людина, яка винайшла "найболісніший пристрій для катувань" в історії, стала першою його жертвою

За минулі роки люди вигадали жахливі способи завдати одне одному шкоди, однак однією з найболісніший тортур, було опинитися всередині Мідного бика.

Знаряддя створили приблизно в 6 столітті до нашої ери в Стародавній Греції, пише ladbible.com.

Це була порожня бронзова статуя бика з трубами в носі та люком у животі, через який можна було поміщати людей усередину. Щойно хтось опинявся всередині, під биком можна було запалити вогонь, по суті готуючи нещасного мешканця, тоді як звук його криків перетворювався на бичачі звуки у трубах.

Передбачуваним творцем цього пристрою був Періллус з Афін. Він зробив Мідного бика для Фалариса, тирана сицилійської держави Акрагас, але деякі джерела кажуть, що ніхто ніколи не просив Періллуса створити це жахливе знаряддя для катувань.

Натомість він приніс його Фаларису, оскільки вважав, що скульптура бика, в якій можна було б готувати людей, — саме те, що хотів би мати жорстокий тиран.

Мідний бик / Фото: Getty Images

У деяких розповідях про сицилійського тирана навіть стверджується, що він був канібалом, який поїдав немовлят, хоча, можливо, це була брехня, придумана його ворогами.

Коли він подарував Фаларису знаряддя тортур, його попросили залізти всередину і продемонструвати, як звуки звучатимуть для всіх інших. Фаларис потім замкнув винахідника всередині свого власного творіння і запалив під ним вогонь, щоб спекти людину живцем, хоча він і не помер усередині нього.

Після того, як йому влаштували демонстрацію того, як працюватиме пристрій тортур, тиран наказав витягнути винахідника з Мідного бика. Якщо Періллус сподівався на те, що його тягнуть до безпечного місця, він помилився, оскільки тиран наказав стратити його, скинувши з пагорба.

Мідний бик став улюбленою іграшкою Фалариса аж до того моменту, поки його правління не добігло кінця 554 року до нашої ери. Зокрема, він насолоджувався видовищем, коли один з його ворогів був живцем засмажений усередині бика, а згодом перетворив його кістки на прикраси.

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Влаштуванню тортур могло знадобитися до 10 хвилин, щоб убити людину. І от одного дня на Фалариса напав чоловік на ім'я Телемах. Він наказав кинути тирана до Мідного бика. Фаларис був убитий його власним пристроєм для тортур.

Пізніше Мідний бик був захоплений карфагенянами, а через сторіччя його захопили римляни, і є свідчення того, що римські імператори використовували бика, щоб убивати християн.

Нагадаємо, деякі країни і досі використовують дуже жорстокі покарання. Серед методів страти – підвішування на крані та забивання камінням.

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