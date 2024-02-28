Людство на межі прориву: зовсім скоро ШІ зможе навчити розуміти тварин і спілкуватися з ними

Спілкування з тваринами – це не сцена з науково-фантастичного фільму, а нова реальність, яку вчені планують втілити в життя.

Звучить як сюжет нового фільму, але експерти прогнозують, що штучний інтелект дозволить людям спілкуватися з домашніми і навіть дикими тваринами.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники у всьому світы використовують "цифрову біоакустику" – крихітні, портативні, цифрові диктофони, що записують звуки та поведінку тварин, які занадто тихі або нюансовані, щоб людина могла їх вловити. Ці бази даних будуть використовуватися для навчання штучного інтелекту, щоб розшифровувати ці мініатюрні комунікації і переводити їх у щось більш зрозуміле для нас, майже як "ChatGPT для тварин".

Такі проєкти, як Earth Species Project, очікують прориву в найближчі 12-36 місяців.

Заснована в 2017 році некомерційна організація зі штучним інтелектом має на меті записувати, розуміти та "розмовляти" з тваринами – від котів і собак до більш незвичних видів, таких як кити та ворони.

Поточні експерименти проєкту Earth Species Project включають спроби скласти карту голосового репертуару ворон. Крім того науковці працюють над створенням нових вокалізацій, зрозумілих птахам.

"Ми думаємо, що в найближчі 12-36 місяців ми, ймовірно, зможемо зробити це для спілкування тварин. Ви можете собі уявити, якби ми могли створити синтетичного кита чи ворону, які б розмовляли китячою мовою чи по-воронячи так, щоб вони не могли зрозуміти, що вони розмовляють не зі своїми", – каже один із співзасновників проекту Earth Species Project Аза Раскін.

Про що говорять ваші коти і собаки

Штучний інтелект може нарешті розгадати таємницю, яка століттями переслідувала людей – про що насправді думають коти?

Дослідники з Університету Лінкольна використовують штучний інтелект, щоб класифікувати та зрозуміти вирази котів. ШІ може навчитися визначати такі ознаки, як положення вух котів, що може допомогти класифікувати та зрозуміти сотні виразів, які коти використовують для спілкування.

Аналогічно, ШІ має на меті перекладати міміку та гавкіт собак.

При вивченні мови кажанів, дослідники дійшли висновку, що їхня мова кажанів набагато складніша, ніж вважалося раніше. Вони мають власні імена, сперечаються за їжу, а мами-кажани використовують "дитячу мову", коли розмовляють з дітьми.

"У тварин є власні думки, надії, можливо, мрії", – каже професор Університету Північної Арізони Кон (Констянтин) Слободчиков.

Раніше співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект витіснить близько 40% працівників.

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