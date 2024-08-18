Людство ніколи не дізналося б про вино, якби не вимерли динозаври

Динозаври, звичайно, не вимерли через похмілля і взагалі не пили вино, бо на той час його просто неможливо було зробити. Однак нове наукове дослідження встановило дивний зв'язок, який на перший погляд не очевидний: зникнення динозаврів призвело до появи виноградних лоз, а отже, і уможливило створення вина.

Про це пише Science Alert.

Дослідження ґрунтується на нещодавній знахідці, вік якої за оцінками вчених становить не менше 60 мільйонів років. Скам'янілу доісторичну виноградну кісточку виявила в Колумбії 2022 року палеоботанік Фабіані Еррера з Чикаго. Це найдавніша знайдена виноградна кісточка і дуже рідкісний артефакт, оскільки такі плоди скам'янілюють дуже рідко.

Настільки солідний вік кісточки дозволяє припустити, що виноград з'явився саме в Південній Америці незабаром після того, як динозаври вимерли після падіння на Землю величезного метеорита.

Якщо ви подумали, що вимирання динозаврів та поява винограду відразу після цього є збігом, то вчені впевнені, що ці події пов'язані безпосередньо. Зникнення популяції великих динозаврів мало наслідки, які пояснюють появу винограду.

З одного боку, падіння метеорита знищило не лише тварин. Воно знищило ліс, змінило склад ґрунту та призвело до появи видів рослин, які змогли адаптуватися до нових умов, у тому числі з'явився виноград.

З іншого боку, після зникнення велетенських динозаврів, які поїдали величезну кількість рослинності та розчищали територію, для винограду з'явилися відповідні умови. Він міг розростатися на великій території, використовуючи інші рослини як опору.

Якби динозаври не зникли, цілком можливо, що люди ніколи не змогли б пити вино. Можливо, це означало б, що людям довелося б приручити динозаврів, але це вже інша історія.

Нагадаємо, вчені з'ясували, де динозаври кочували понад 200 млн років тому. Скам'янілості дозволили дослідникам реконструювати складну екосистему, де великі морські рептилії ділили воду з різними рибами і акулами, тоді як значна популяція динозаврів оселилася на островах.

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