Люті вітри спричинили химерний перевернутий водоспад, який кидає виклик законам гравітації – відео

У Південній Африці сильний вітер спричинив появу незвичайного перевернутого водоспаду.

Про це пише Need To Know.

На кадрах, знятих очевидцем, видно, як вода рухається догори, а не тече донизу.

Повідомляється, що це явище сталося після того, як у понеділок, 7 липня, сильний вітер пронісся перевалом Дю Тоіцклуф.

У кліпі вода бореться із сильним вітром, мчить ліворуч, а потім зникає в тумані вздовж скелі.

Відео також було опубліковано в TikTok, де зібрало понад 200 000 переглядів, тисячі лайків та сотні коментарів. Юзери просто не могли повірити своїм очам: "Ці вітри кидають виклик закону гравітації", "Це божевілля".

Перевал Дю Тоіцклуф розташований у Західно-Капській провінції Південної Африки. Спочатку це була стежка для тварин, а під час Другої світової війни навколо неї було збудовано дорогу. На перевалі розташовані круті скелі, гори, пішохідні та дорожні стежки, а також знаменитий 200-метровий гугенотський тунель.

