Замість викликати швидку: мачуха знімала на відео, як у муках помирає 3-річний хлопчик

У місті Ноттінгем, що у Великій Британії, 23-річна мачуха не викликала швидку допомогу 3-річному хлопчику, а лише знімала на відео, як він корчиться від болю.

Про це пише mirror.co.uk.

23-річну Лейлу Боррінгтон звинувачують у тому, що вона не допомогла 3-річному пасинку Харві, а знімала відео, як дитина корчиться від бою та відправила кадри його батьку, який в той час був на роботі. Зрештою дитині викликали швидку, проте через два дні хлопчик помер.

На суді жінка стверджувала, що дитина нібито сама впала зі стільця, проте медичні експерти знайшли на тілі дитини багато травм, зокрема і зламану руку. Лейлу звинуватили у тому, що вона била 3-річного пасинка, який до того ж хворів на аутизм.

"Замість того, щоб викликати швидку допомогу, вона зняла відео, на якому Харві лежить на підлозі, і відправила його батькові, якого в той час не було вдома", - повідомили у поліції Ноттінгема.

Хлопчик помер від травми голови, яка спровокувала пошкодження мозку.

Жінка заперечувала на суді свою вину та казала, що травми дитина могла отримати випадково, проте правоохоронці їй не повірили.

Відомо, що батьки хлопчика розлучилися, коли дитині було 14 місяців. Після того у будні 3-річний Харві мешкав з мамою, а на вихідних - з батьком та його новою дружиною.

Присяжні визнали мачуху хлопчика винною у його ненавмисному вбивстві. Остаточне рішення суд ухвалить 16 березня 2023 року.

Нагадаємо, у місті Бредфорд, що у Великій Британії, вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика. У цьому його мати звинувачує місцевих посадовців.

Читайте також: